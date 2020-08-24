СМИ узнали, что Ким Чен Ын в коме - кто теперь руководит КНДР

Весь мир продолжает активно обсуждать здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как весной этого года он внезапно перестал появляться на публике. Тогда даже ходили слухи о том, что Ким Чен Ын умер, но в Северной Корее опровергали их, уверяя, что лидер КНДР абсолютно здоров. 24 августа британские и американские СМИ снова сообщили, что Ким Чен Ын впал в кому. Об этом заявил помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. К такому выводу он пришел после того, как стало известно, что КНДР теперь руководит сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, хотя официальных назначений на эту должность не было. Последние новости о состоянии здоровья Ким Чен Ына сообщает ONLINE.UA со ссылкой на New York Post.

Новость о том, что Ким Чен Ын впал в кому опубликовали еще многие известные СМИ — Mirror, Daily Mail, Fox News. Все они ссылаются на заявление Чен Сон Мина, который считает, что жизнь северокорейского лидера еще не оборвалась, но он находится на грани смерти. Официального подтверждения властей КНДР об ухудшении состояния Ким Чен Ына пока не было.

"Я считаю, что он в коме, но его жизнь еще не оборвалась", – заявил Чен Сон Мин южнокорейским СМИ.

Напомним, подозрения о плохом состоянии здоровья и возможной смерти лидера КНДР зародились еще 15 апреля, когда он пропустил торжества по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена — основателя страны. Тогда сообщалось, что Киму провели операцию 12 апреля — ему якобы стало плохо во время очередной поездки по стране, после чего его доставили в ближайшую больницу для оказания помощи.

Однако слухи о смерти лидера КНДР были опровергнуты, когда Ким Чен Ына увидели на церемонии открытия завода по производству удобрений в Сухоне в мае, но с того времени Ким Чен Ын снова перестал появляться на людях. При этом эксперты бьют тревогу и отмечают, что если Ким Чен Ын больше не сможет управлять государством и передаст власть сестре, то это может обернуться катастрофой для всего народа Северной Кореи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Ким Чен Ын внезапно решил передать часть своих полномочий младшей сестре Ким Е Чжон. Несколько дней назад Национальная разведывательная служба Южной Кореи объявила, что Ким Чен Ын, как и раньше, будет "иметь абсолютную власть", но постепенно передаст свои полномочия. Причиной такого шага со стороны диктатора назвали "снятие стресса".