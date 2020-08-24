У Зеленского наконец определились с позицией по Беларуси - что решили

Украинские власти внимательно следят за ситуацией в Беларуси, где возникли массовые протесты после выборов президента. Многие страны ЕС не признают результаты голосования, согласно которым по официальным данным ЦИК РБ победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Евросоюз считает выборы нечестными и сфальсифицированными, как и тысячи белорусов, которые уже третью неделю выходят на масштабные митинги, добиваясь отставки Лукашенко. Но в официальных заявлениях украинских властей ранее воздерживались от оценки ситуации в Беларуси и не заявляли, что Украина не признает результаты выборов в Беларуси, как это сделали министры иностранных дел стран ЕС. 24 августа официальный Киев наконец озвучил свою позицию. Глава МИд Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина заинтересована в демократической независимой Беларуси, а кто будет ее президентом — это вопрос второстепенный. При этотм министр подчеркнул, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. И фамилия человека, который будет возглавлять такую Беларусь, является второстепенной. И поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что по крайней мере эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасным и дружественным рубежом", — заявил Кулеба.

При этом глава украинского МИД считает, что сложившуюся ситуацию в Беларуси нельзя сравнивать с украинским Майданом и Революцией Достоинства, которые произошли в 2014 году.

"Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие — в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского, это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но сейчас в Беларуси о выборе движения этой страны речь не идет", — считает Кулеба.

Поэтому, по его мнению, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ, и уже на основе этого выбора Европейский Союз должен принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь. Кулеба еще раз подчеркнул, что Украина считает неприемлемым насилие против протестующих, поскольку в Украине право на протест "почти священно".

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что МИД жестко поставил на место Лукашенко за скандальный выпад против Украины и упреки в адрес Зеленского, который посоветовал белорусской власти провести новые выборы, чтобы успокоить народ.