Решение одобрено - из Евросоюза пришли отличные новости для Украины

Из Евросоюза пришли отличные новости — на заседании Еврокомиссии 24 августа одобрили решение, которое позволит увеличить торговлю, в том числе с Украиной. Согласно новым предложениям, ЕС проведет модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро. Таким образом Брюссель хочет внести свой вклад в экономическое восстановление стран мира, которые столкнулись с кризисом из-за коронавируса. Что решили на заседании ЕК, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодняшние предложения модернизируют преференциальные торговые соглашения ЕС с 20 торговыми партнерами из Пан-Евро-Мед, делая соответствующие "правила происхождения" в этих соглашениях более гибкими и удобными для бизнеса", — говорится в сообщении комиссии.

Кроме Украины, ЕС планирует увеличить торговлю с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией, Фарерскими островами, Турцией, Египтм, Израилем, Иорданией, Ливаном, Палестиной, Грузией, Молдовой, Албанией, Северной Македонией, Черногорией, Сербией и Косово.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и нашими соседями в Евро-средиземноморском регионе, а также для содействия региональной интеграции", — прокомментировал решение ЕК Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики.

Отмечается, что предложения, которые одобрила ЕС, включают в себя 21 пункт, которые обеспечат более удобные правила происхождения в торговых соглашениях ЕС с большинством соседних стран. Окончательное решение по этому попросу должен принять Совет ЕС. При соблюдении всех необходимых требований товары с преференциальным происхождением могут ввозиться с более низким ставкам пошлин или даже с нулевой ставкой, в зависимости от режима преференциального тарифа.

Как известно, на сегодня Евросоюз является одним из главных торговых партнеров Украины. Доля торговли товарами с ЕС составляет более 41% от общего объема. Уже в 2021 году украинские власти рассчитывают возобновить переговоры с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Эрдоган принял жесткое решение против Украины — с 20 августа он ввел дополнительный таможенный сбор в размере 15-20% на 115 видов украинских товаров, из-за чего их экспорт будет фактически заблокирован.