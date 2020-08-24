Нельзя забывать - парламентарии Европы внезапно обратились к Украине

24 августа, в День Независимости Украины, пардаментарии 12 стран мира записали совместное обращение к Украине и миру. Они заверили украинцев в дружбе и солидарности и призвали весь мир не забывать, что Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины и силой изменяет границы этой страны. Соответствующее заявление опубликовал заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд в соцсети, передает ONLINE.UA.

"В День независимости Украины мы заверяем в нашей дружбе с украинским народом. Мы возобновим наши усилия по поддержке Украины и ее союзников для достижения мира. Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит", — говорится в обращении еврпоейских парламентариев.

В обращении, которое подписали также представители Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдовы, Румынии, Португалии, Канады и Австралии, парламентарии напомнили всему миру, что война на Донабссе, которую ведет Россия против Украины идет уже седьмой год. В ней погибли более 13 тысяч человек и более 1,5 млн людей пришлось покинуть свои дома из-за российской агрессии. Упомянули они и о сбитом российским "Буком" Боинге, летевшем над Донбассом рейсом МН17, на борту которого погибли 298 граждан разных стран мира.

"Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины. Это еще одна страна на европейском континенте, чьи границы пытаются изменить силой... Украина не должна быть забытой в мире, где предостаточно вопросов, претендующих на международное внимание", — подчеркнили представители Европы в обращении.

Они также отметили, что, несмотря на вызовы, Украина стала "действующей демократией, ценным международным партнером и ключевым союзником в деле мира и стабильности по всему миру, как минимум своим участием в миротворческих миссиях ООН".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что к Зеленскому внезапно обратились мировые лидеры, чтобы поздравить Украину и украинцев с Днем Независимости и уверить в своей поддержке.