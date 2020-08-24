Звездный полузащитник сборной Украины Зинченко сыграл свадьбу с Владой Седан - первые фото

Звездный полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и журналистка Влада Седан наконец сыграли свадьбу спустя четыре месяца после того, как поженились. Пышное торжество пара устроила в Киеве, но мероприятие держится в строгом секрете и никаких подробностей о нем нет. При этом Седан не стала томить украинцев интригой и показала в сторис Instagram несколько фото с торжества. На них запечатлен Зинченко в свадебном костюме и букетом невесты в руках, а также их совместная поездка в черном Rolls-Royce к месту свадебного мероприятия. Поклонники пары полагают, что свадьбу Зинченко и Седан будут гулять в киевском отеле InterContinental в Киеве, передает ONLINE.UA.

На первых свадебных фото невозможно не заметить ярких эмоций Зинченко и его жены Влады. Молодожены светятся от счастья, несмотря на то, что состоят в официальном браке уже четыре месяца.

Как известно, Зинченко и Седан начали встречаться еще давно. Их отношения начали обсуждать в 2019 году после матча сборной Украины с Сербией (5:0), когда Александр не удержался и поцеловал Владу в прямом эфире. В октябре прошлого года он сделал предложение руки и сердца избраннице — Седан ответила спортсмену согласием. 12 марта 2020 года пара поженилась в Лондоне, в посольстве Украины в Великобритании. Но тогда они не смогли сыграть свадьбу из-за карантина и перенесли торжество на 24 августа в Киев.

Напомним, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сейчас играет за английский Манчестер Сити. Несколько дней назад он продлил контракт с клубом еще на три сезона — до 2024 года, хотя ранее не отрицал, что в будущем хотел бы вернуться в Шахтер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный бразильский футболист Тете (настоящее имя — Матеус Кардосо Лемос Мартинс), который является звездным полузащитником донецкой футбольной команды "Шахтер", тайно женился. Его избранницей стала украинка, с которой он сыграл свадьбу в Киеве.