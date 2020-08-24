Уже договорились с Лукашенко - Путин принял шокирующее решение по Беларуси

Российский глава Владимир Путин продолжает шокировать мир скандальными решениями. После того, как он решил массово вакцинировать жителей РФ против коронавируса отечественным препаратом, несмотря на то, что он еще не прошел клинические испытания и может быть опасным для здоровья, глава Кремля задумал провести массовую вакцинацию и в Беларуси. 24 августа во время срочных переговоров с и.о. президента Беларсуи Александра Лукашенко глава Кремля договорился с ним, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Белорусы и россияне в шоке от нового решения Путина, передает ONLINE.UA.

В Кремле немногословно прокомментировали переговоры Путина и Лукашенко. Там указали, что главы государств обсудили ситуацию в Беларуси и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении", а также "затронули" тематику двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Лукашенко подробнее рассказали об его договоренностях с Путиным.

"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", — в частности отметили у Лукашенко.

Россияне и белорусы в шоке от того, что Путин решил вакцинировать людей препаратом, котоырй еще не прошел клинические испытания. Они возмущены, что их держат за подопытных кроликов.

"На протестующих вакцину испытывать будут?; Два подонка-узурпатора, как будто люди — это мусор; В общем, есть кто выйдет на протест, то у него появляется риск быть вакцинированным российской вакциной; Батька мечется как крыса в трюме тонущего корабля...; Слово то какое — испытать. Как на подопытных кроликах что ли; Два самозванца будут распиливать вакцину над головами протестующих...; Просто Освенцим какой-то — доктор Менгешенко и компания", — комментируют решение Путина и Лукашенко в соцсетях.

Как известно, 15 августа Минздрав России сообщил о создании первой партии вакцины против коронавируса — Спутник V, которой уже привилась дочь российского президента Владимира Путина. Что важно понимать, российскую вакцину, которой Путин решил массово привить россиян от коронавируса, раскритиковали мировые эксперты в области здравоохранения. Они считают, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний, поэтому может быть опасна для здоровья людей.

Из-за этого не только ВОЗ, но и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовали Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций — ограниченные данные относительно эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли гораздо дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако которые ожидают на полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ.

Но команда Путина и сам президент России уверяют, что российская прививка от коронавируса асболютно безопасно для людей. В частности, Путин рассказал, что новую прививку от COVID-19 сделала одна из его дочерей. По словам Путина, после первого и второго уколов у его дочери немного поднялась температура, но все побочные эффекты вскоре сошли на нет. Президент России уверил, что его дочь после вакцины чувствует себя хорошо.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что действительно готовит Путин для Беларуси. Речь идет о силовом и мирном сценарии, о которых рассказали в Кремле.