Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 25 августа

Количество больных коронавирусом в нашей стране продолжает стремительно расти — во вторник, 25 августа, зафиксировали 1658 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3649 случаев;
Волынская область — 5187 случаев;
Днепропетровская область — 2050 случаев;
Донецкая область — 1238 случаев;
Житомирская область — 2923 случая;
Закарпатская область — 7063 случая;
Запорожская область — 1407 случаев;
Ивано-Франковская область — 8154 случая;
Кировоградская область — 769 случаев;
м. Киев — 12153 случаи;
Киевская область — 5115 случаев;
Львовская область — 13 389 случаев;
Луганская область — 244 случая;
Николаевская область — 1004 случая;
Одесская область — 6166 случаев;
Полтавская область — 677 случаев;
Ровенская область — 8644 случая;
Сумская область — 1246 случаев;
Тернопольская область — 4923 случая;
Харьковская область — 7807 случаев;
Херсонская область — 337 случаев;
Хмельницкая область — 2047 случаев;
Черновицкая область — 9371 случай;
Черкасская область — 1300 случаев;
Черниговская область — 1552 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 августа 2020 в Центр поступило 1673 сообщения о подозрении на
Что важно понимать, за минувшие сутки коронавирус в мире подтвердили у 211 тыс человек, умерло — 4327 больных. С момента начала пандемии в мире диагностировали 23,8 млн случаев заражения. От осложнений умерли более 816 тыс больных, вылечились — 16,3 млн. По состоянию на 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тыс случаев заболевания, в США — 41 тыс, в Бразилии — 21 тыс. Как уже отмечалось ранее, за минувшие сутки, 23 августа, в Украине было зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерли и 289 — выздоровели.
Стоит также напомнить о том, что новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября и власти страны уверены, что пойти в школу смогут почти все ученики, кроме тех, кто живет в регионах, включенных в "красную" зону. Правительство пока разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном 2020-2021 году. Наиболее вероятным будет смешанное обучение. В свою очередь Министерство здравоохранения вводит свои правила обучения в школах. Соответствующее постановление подписал 30 июля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По мнению помощника главы ВОЗ по стратегических инициатив Раньери Гуерра, второй волны пандемии
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Государственная служба статистики поделилась с украинцами важными данными — там сообщили, что за первые шесть месяцев 2020 (январь — июнь) в Украине от коронавируса умерли 1066 человек.