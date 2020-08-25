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Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 25 августа

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 25 августа Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирусом в нашей стране продолжает стремительно расти — во вторник, 25 августа, зафиксировали 1658 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 108 415 человек, из них 2318 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 52870 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3649 случаев;
Волынская область — 5187 случаев;
Днепропетровская область — 2050 случаев;
Донецкая область — 1238 случаев;
Житомирская область — 2923 случая;
Закарпатская область — 7063 случая;
Запорожская область — 1407 случаев;
Ивано-Франковская область — 8154 случая;
Кировоградская область — 769 случаев;
м. Киев — 12153 случаи;
Киевская область — 5115 случаев;
Львовская область — 13 389 случаев;
Луганская область — 244 случая;
Николаевская область — 1004 случая;
Одесская область — 6166 случаев;
Полтавская область — 677 случаев;
Ровенская область — 8644 случая;
Сумская область — 1246 случаев;
Тернопольская область — 4923 случая;
Харьковская область — 7807 случаев;
Херсонская область — 337 случаев;
Хмельницкая область — 2047 случаев;
Черновицкая область — 9371 случай;
Черкасская область — 1300 случаев;
Черниговская область — 1552 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 августа 2020 в Центр поступило 1673 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 167 295 сообщений о подозрении на COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 25 августа (1)

Что важно понимать, за минувшие сутки коронавирус в мире подтвердили у 211 тыс человек, умерло — 4327 больных. С момента начала пандемии в мире диагностировали 23,8 млн случаев заражения. От осложнений умерли более 816 тыс больных, вылечились — 16,3 млн. По состоянию на 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тыс случаев заболевания, в США — 41 тыс, в Бразилии — 21 тыс. Как уже отмечалось ранее, за минувшие сутки, 23 августа, в Украине было зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерли и 289 — выздоровели.

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 25 августа (2)

Стоит также напомнить о том, что новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября и власти страны уверены, что пойти в школу смогут почти все ученики, кроме тех, кто живет в регионах, включенных в "красную" зону. Правительство пока разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном 2020-2021 году. Наиболее вероятным будет смешанное обучение. В свою очередь Министерство здравоохранения вводит свои правила обучения в школах. Соответствующее постановление подписал 30 июля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 25 августа (3)

По мнению помощника главы ВОЗ по стратегических инициатив Раньери Гуерра, второй волны пандемии COVID-19 можно избежать — благодаря медикам. Гуерра отметил, что медики стали фиксировать больше больных, так как быстрее и лучше диагностируют заболевания. Также он добавил, что сейчас инфекцию больше всего распространяют те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно. Поэтому при появлении даже незначительных симптомов заболевания сразу обращайтесь к своему семейному врачу!

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 25 августа (4)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Государственная служба статистики поделилась с украинцами важными данными — там сообщили, что за первые шесть месяцев 2020 (январь — июнь) в Украине от коронавируса умерли 1066 человек.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, Украина, количество больных, Минздрав, статистика 25 августа, статистика по областям, последние новости о коронавирусе
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Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 108415 +1658
Выздоровели 52870 +-1654
Летальные 2318 +25

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Обновлено:10:11, 25.08.2020

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