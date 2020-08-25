Лукашенко неожиданно обратился к Зеленскому и всем украинцам

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, неожиданно для всех направил поздравление украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости. В поздравлении политик отметил, что "древние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в сложных условиях современного мира". Кроме того, Александр Лукашенко добавил, что его страна заинтересована во взаимном сотрудничестве "на принципах равенства и уважения". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт и.о. президента Беларуси.

Стоит обратить внимание на то, что на сайте Офиса президента о поздравлении Лукашенко не упоминается. Кроме того, недавно украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Euronews убеждал, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы. На это сразу же отреагировал официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

"В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы", — отметил он.

Команда Владимира Зеленского советует коллегам из Беларуси не отвергать ценных дружеских советов и отмечает, что "прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда".

Напомним, также недавно стало известно, что глава Кремля Владимир Путин после того, как он решил массово вакцинировать жителей РФ против коронавируса отечественным препаратом, несмотря на то, что он еще не прошел клинические испытания и может быть опасным для здоровья, задумал провести массовую вакцинацию и в Беларуси. 24 августа в ходе экстренных переговоров с и.о. президента Беларуси Александром Лукашенко российский глава договорился с ним, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Белорусы и россияне в шоке от нового решения Путина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что МИД жестко поставил на место Лукашенко за скандальный выпад против Украины.