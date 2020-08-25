У Трампа набросились с громкими обвинениями на команду Зеленского

Международное сообщество всколыхнул новый резонансный скандал — так, в администрации главы Белого дома Дональда Трампа публично заявили, что ссылки в украинском законопроекте о локализации на якобы похожие американские законы являются неправдой. Это отмечается в письме из администрации американского лидера адресованному ряду украинских чиновников. Как известно, так называемый законопроект "о локализации" — это проект №3739, который меняет правила госзакупок в области машиностроения. Стоит обратить внимание на то, что в пояснительной записке авторы проекту ссылаются на два действующих американских закона, которые якобы имеют схожие к украинскому проекту нормы и обязывают американские госкомпании покупать американские товары. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду"

В письме представитель главы Билогодому отмечает, что американские Buy American Act (принят в 1933 году) и American Recovery and Reinvestment Act (2009) действительно создают преимущества для товаров, произведенных в США, или в любом государстве Всемирной торговой организации (ВТО), потому что по условиям ВТО США также должны предоставлять иностранным товарам или компаниям на госзакупки в своем государстве. Кроме того, что важно понимать, это касается украинских компаний и товаров.

"США гарантируют украинским компаниям, украинским товарам и услугам равный американским доступ к государственным закупкам в тех сферах, подпадающих под соглашение ВТО по госзакупкам", — отмечается в письме.

По словам представителей команды Трампа, законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но и ВТО.

"Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка, которые принесли процветание и прогресс обоим нашим странам", — подчеркивают американские чиновники.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно команда вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин озвучила важное предупреждение украинской власти.