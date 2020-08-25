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Ученые шокировали новым заявлением о коронавирусе - сенсационная информация

Наука и медицина | Читати новину українською
Ученые шокировали новым заявлением о коронавирусе - сенсационная информация Фото: pixabay.com

Ученые из Гонконгского университета неожиданно для всех заявили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом. Согласно последним данным, у 33-летнего мужчины обнаружили Covid-19 через 4,5 месяца после первого случая заражения. Ученые рассказывают, что у больного появились легкие симптомы в конце марта, когда ему впервые поставили диагноз COVID-19. Пациент был госпитализирован 29 марта, но его симптомы исчезли, и он был выписан 14 апреля. Второе инфицирование произошло более чем через 4 месяца после того, как человек вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. Отмечается, что пациент получил положительный результат теста 15 августа, и он был снова госпитализирован, хотя никаких симптомов у него не наблюдалось. Об этом сообщает ONLINE.UA.

"Ученые сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция, вероятно, несущественно отличается от исходного штамма вируса. По словам ученых, это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции. Открытие указывает на то, что некоторые пациенты, которые выздоравливают от COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который защищает от повторного заражения ненадолго", — говорится в сообщении.

Нельзя не обратить внимание на то, что этот случай, вероятно, будет иметь большое значение для исследователей, работающих над методами лечения с использованием антител от пациентов, которые выздоровели, а также для тех, кто пытается разработать безопасную и эффективную вакцину.

Стоит также напомнить о том, что в последний научной работе, которую обнародовали вирусолог Джон Латем и биолог Эллисон Уилсон, содержится сенсационный вывод — отмечается, что новая коронавирусная инфекция появилась еще в 2012 году, а не в 2019 году, как считалось ранее, и уже тогда адаптировалась к человеческому организму. 

Как сообщал ранее ONLINE.UA, исследователи из Национального института аллергии и инфекционных болезней США работают над созданием нового штамма COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, карантин, ученые, повторное заражение коронавирусом, наука, исследование
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