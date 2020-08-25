Ученые шокировали новым заявлением о коронавирусе - сенсационная информация

Ученые из Гонконгского университета неожиданно для всех заявили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом. Согласно последним данным, у
"Ученые сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция, вероятно, несущественно отличается от исходного штамма вируса. По словам ученых, это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции. Открытие указывает на то, что некоторые пациенты, которые выздоравливают от
COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который защищает от повторного заражения ненадолго", — говорится в сообщении.
Нельзя не обратить внимание на то, что этот случай, вероятно, будет иметь большое значение для исследователей, работающих над методами лечения с использованием антител от пациентов, которые выздоровели, а также для тех, кто пытается разработать безопасную и эффективную вакцину.
Стоит также напомнить о том, что в последний научной работе, которую обнародовали вирусолог Джон Латем и биолог Эллисон Уилсон, содержится сенсационный вывод — отмечается, что новая коронавирусная инфекция появилась еще в 2012 году, а не в 2019 году, как считалось ранее, и уже тогда адаптировалась к человеческому организму.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, исследователи из Национального института аллергии и инфекционных болезней США работают над созданием нового штамма