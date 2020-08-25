Российская вакцина против коронавируса - ВОЗ сделала важное предостережение

Российское правительство недавно объявил о завершении разработки вакцины против коронавируса
По словам помощника гендиректора структуры Брюса Эйлварда, они не будут рекомендовать применение препаратов, разработка которых де-факто не завершена.
"Доктор Брюс Эйлвард, высокопоставленный советник генерального директора ВОЗ, сказал, что он не будет рекомендовать вакцины, которые не прошли предварительную квалификационную программу лицензирования для использования в экстренных случаях", — подчеркнуло издание.
Такой ответ прозвучал на вопрос журналистов именно о российской вакцине. Сейчас ни один в мире препарат против новой инфекции еще не прошел необходимое лицензирования.
Заместитель гендиректора ВОЗ сумме Сваминатан заметила, организация обращалась в Москву с запросом о предоставлении информации относительно новой российской вакцины.
"Безопасность необходимо оценивать не только в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, так побочные эффекты проявляются только позже", — добавила она.
Российские специалисты подтверждают, что разрабатывают несколько препаратов одновременно, в высшей степени готовности находятся три.
Напомним, фактически Россия не опередила другие страны в разработке вакцины, кремлевский правительство объявило о регистрации препарата и начало массового производства на втором из трех этапов. На третий этап так же перешли многие другие иностранных проектов, однако ученые никак не планировали поставлять медикаменты в массы к полной проверки.
Как сообщал ONLINE.UA, Кремль договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, которую создали в РФ.