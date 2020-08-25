Российская вакцина против коронавируса - ВОЗ сделала важное предостережение

Российское правительство недавно объявил о завершении разработки вакцины против коронавируса COVID-19 , однако натолкнулся на критику международного сообщества. Эксперты Всемирной организации здравоохранения выступили с новой критическим заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

По словам помощника гендиректора структуры Брюса Эйлварда, они не будут рекомендовать применение препаратов, разработка которых де-факто не завершена.

"Доктор Брюс Эйлвард, высокопоставленный советник генерального директора ВОЗ, сказал, что он не будет рекомендовать вакцины, которые не прошли предварительную квалификационную программу лицензирования для использования в экстренных случаях", — подчеркнуло издание.

Такой ответ прозвучал на вопрос журналистов именно о российской вакцине. Сейчас ни один в мире препарат против новой инфекции еще не прошел необходимое лицензирования.

Заместитель гендиректора ВОЗ сумме Сваминатан заметила, организация обращалась в Москву с запросом о предоставлении информации относительно новой российской вакцины.

"Безопасность необходимо оценивать не только в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, так побочные эффекты проявляются только позже", — добавила она.

Российские специалисты подтверждают, что разрабатывают несколько препаратов одновременно, в высшей степени готовности находятся три.

Напомним, фактически Россия не опередила другие страны в разработке вакцины, кремлевский правительство объявило о регистрации препарата и начало массового производства на втором из трех этапов. На третий этап так же перешли многие другие иностранных проектов, однако ученые никак не планировали поставлять медикаменты в массы к полной проверки.

Как сообщал ONLINE.UA, Кремль договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, которую создали в РФ.