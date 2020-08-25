Шмыгаль обратился с экстренной просьбой к Меркель - что случилось

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во время встречи с членом команды Ангелы Меркель и федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом призвал как можно скорее завершить процесс заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что его команда намерена до конца месяца подписать с Федеральным министерством экономики и энергетики Германии совместное заявление о начале сотрудничества в сфере энергетики. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабмина.

"Мы понимаем трудности, но готовы приложить максимальные усилия для подписания этого документа. Это стало бы конкретным инструментом содействия восстановлению авиационного сектора, который серьезно пострадал от пандемии как в Украине, так и в ЕС... Ожидаем в рамках такого партнерства также поддержки Германии в вопросе трансформации угольных регионов Украины", — заявил Денис Шмыгаль.

Кроме того, отмечается, что Кабмин уже начал подготовку годовой национальной программы на 2021 год, где особое внимание будет уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Также политики детально обсудили вопросы проведения четвертого украинского-германского экономического форума в Берлине в 2021 году.

"Опыт трех предыдущих форумов показал, что такие мероприятия с участием высших должностных лиц обеих стран предоставляют мощные импульсы для построения двусторонней доверия", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, соглашение об ассоциации с ЕС остается одним из основных инструментов внедрения системных изменений в Украине.

"Сейчас по поручению президента правительство готовит концепцию обновления Соглашения, чтобы она соответствовала уровню наших отношений с ЕС. Правительство намерено учитывать интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС", — добавил глава Кабмина.

Представитель команды Меркель отметил, что ФРГ будет и в дальнейшем поддерживать Украину в рамках Нормандского формата, а также продолжит помогать с внедрением европейских реформ в Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Гайко Маас потребовал, чтобы украинская власть решила политические вопросы в минских переговорах по ДонбассУ по проведению выборов в ОРДЛО.