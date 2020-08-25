Шахтер против Динамо - где смотреть долгожданное украинское классико

Уже во вторник, 25 августа, Украина сможет наблюдать за местным футбольным дерби — противостоянием киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Команды сойдутся в борьбе за Суперкубок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Начало игры запланировано на 21:00, она будет проходить на НСК "Олимпийский" в Киеве. Ее будет транслировать телеканал "Украина".

К тому клубы 13 раз встречались на полях суперкубкового матчей. Победу в 7 из них получали киевляне, дончане отличились только 5. Интересно, что 5 матчей заканчивались ничьей, победителя определяли по пенальти — таким образом столичная команда победила трижды, а их оппоненты дважды.

Для "Динамо" этот матч фактически станет первым серьезным испытанием после смены тренерского штаба. Новые подопечные румына Мирча Луческу придется столкнуться с командой, которую тот тренировал ранее в течение 12 лет.

Киевский клуб имел значительный перерыв, поскольку вылетел из Лиги Европы и претерпел определенные изменения в тренерском составе. Пока он провел только матч с "Олимпиком" в рамках Украинской Премьер-лиги. "Динамовцы" обошли соперника 4:1.

До этого с новым главным тренером команда выходила только на товарищеские матчи, их специально организовали для проверки и дальнейшего корректировки игры футболистов.

Напомним, длительное время украинский футбол вместе с мировым был парализован пандемией коронавируса COVID-19 . Последние матчи прошли без зрителей на трибунах в марте, игры начали восстанавливать только понемногу летом.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне состоялся финал Лиги чемпионов 2019-2020 — на лиссабонском стадионе Эштадиу да Луж встретились мюнхенская Бавария и французский ПСЖ, которые в решающем матче боролись за трофей самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Финальный матч ЛЧ завершился победой Баварии со счетом 1:0.