Немедленно - Меркель выдвинула новый жесткий ультиматум Путину

Лидер Германии Ангела Меркель и глава Министерства иностранных дел Гайко Маас озвучили новое бескомпромиссное требование команде российского президента Владимира Путина — они требуют от официальной Москвы немедленного и прозрачного расследования обстоятельств отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Стоит обратить внимание на то, что реакция немецких властей появилась после того, как клиника "Шарите" опубликовала информацию о веществе, которым отравили Навального. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление немецких политиков, которое разместили на сайте Бундестага.

Ангела Меркель и Гайко Маас отмечают, что все причастные к событию лица должны быть привлечены к ответственности. Официальный Берлин надеется, что Навальный полностью выздоровеет, они выразили наилучшие пожелания и солидарность с его семьей.

"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали — и делать это в полной прозрачности", — говорится в заявлении Ангелы Меркель и Гайко Мааса.

Как уже отмечалось ранее, 24 августа известная немецкая клиника "Шарите", куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный, официально заявила о том, что политика отравили. По словам экспертов, результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно. Врачи также говорят, что Навальный находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое, но острой угрозы для жизни нет.

"Последствия отравления подобным веществом пока неизвестны, они могут быть долгосрочными, вероятно может пострадать нервная система. Как известно, ингибиторы холинэстеразы являются химическими веществами, которые могут использоваться в качестве лекарства от болезни Альцгеймера и миастении, но, кроме того, возможно использование данных веществ как химического оружия и инсектицидов", — говорится в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия пошла на политический трюк, чтобы перехитрить Путина.