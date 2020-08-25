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Никогда на это не пойдем - у Зеленского жестко предупредили Россию

Политика | Читати новину українською
Никогда на это не пойдем - у Зеленского жестко предупредили Россию Леонід Кравчук (фото — facebook.com/1leonidkravchuk)

Украинское правительство не готов к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым. Руководитель делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук назвал одну вероятную условие для соответствующего решения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "UA: Українське радіо".

По его словам, восстановление водоснабжения возможно только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

"Согласно международному праву, страна, которая захватила территорию, — оккупант, как это в Крыму, она соответствует на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым, и водой в том числе. Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг случится гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобном — мы в жизни никогда на это не пойдем ", — пояснил Кравчук.

При этом он добавил, что не знает, возможно отделить водоснабжения к жителям и не обеспечивать ценным ресурсом российских военнослужащих и промышленность.

"Еще вопрос не решен, и я, честно говоря, не специалист в этих вопросах", — резюмировал дипломат.

Напомним, до оккупации именно с материковой части Украины в Крым поставлялась почти вся вода — до 85%. С весны 2014 это прекратили, поэтому регион восстал перед трудностями и начал пользоваться водохранилищами естественного стока и подземными источниками, может спровоцировать кризис в будущем.

Как сообщал ONLINE.UA, предложение члена команды украинского лидера Владимира Зеленского и Леонида Кравчука об изменении постановления о проведении местных выборов в Украине, в том числе и ОРДЛО, поступило на рассмотрение Верховной Рады 21 августа. Его рассмотрят депутаты, но после детального обсуждения в комитетах.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Леонид Кравчук, політика. водопостачання, Крым, Украина
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