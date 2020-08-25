Это произойдет до конца сентября - Зеленский удивил заявлением о Путине и Донбассе

Глава государства Владимир Зеленский выступил с неожиданным заявлением — он убежден, что нормандская встреча с участием главы Кремля Путина состоится до конца сентября. В Офисе украинского лидера подчеркнули, что президент "обратил внимание на прогресс", что "приближает проведения очередной встречи нормандской четверки на уровне глав государств". В частности, Владимир Зеленский напомнил, что "29 дней нет боевых смертей и ранений ". Об этом сообщили в пресс-службе президента по итогам встречи Зеленского с немецким дипломатом Гайко Маасом, которая состоялась 24 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава МИД ФРГ Гайко Маас надеется, что запланированная на сентябрь текущего года встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата "предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита "нормандской четверки".

По словам украинского дипломата Дмитрия Кулебы, Германия и Франция уже 24 августа поддержали инициативу нашей страны по нормандской встрече на уровне министров иностранных дел. Глава МИД Украины отметил, что встреча может состояться "ориентировочно в сентябре".

Что важно понимать, команда Владимира Зеленского неоднократно выражала ожидания, что нормандская встреча на уровне лидеров может пройти в апреле, но этого так и не произошло. Недавно официальная Москва подтвердила вероятность встречи в "нормандском формате" на уровне советников 28 августа. Команда главы Кремля Владимира Путина до сих пор пытается заблокировать переговоры по Донбассу, выйти из переговорного процесса и посадить за стол переговоров с официальным Киевом боевиков ОРДЛО. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заверил граждан, что будет добиваться мира на Донбассе только на условиях Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 августа главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что уже 130 000 жителей ОРДО получили паспорта РФ, за что поблагодарил Путина.