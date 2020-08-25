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В Раде поддержали важное предложение Зеленского - к чему готовиться

Экономика | Читати новину українською
В Раде поддержали важное предложение Зеленского - к чему готовиться Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание во вторник, 25 августа, для принятия ряда неотложных вопросов. Народные депутаты поддержали предложение президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Президентскую законодательную инициативу поддержали 326 парламентариев.

Законопроект № 3963 зарегистрирован в Раде 6 августа. В тексте говорится о повышении уже с 1 сентября. По этой причине и созвали внеочередное заседание.

Повышение минимальной зарплаты, как отмечали в Офисе президента, должно стать одной из мер преодоления кризиса. Прежде всего это поможет работникам бюджетной сферы.

Зеленский ранее отмечал, что это станет лишь первым етапов, в течение 2021 повышений минимальной зарплаты предполагается еще несколько. Вторая ступень повысит показатель до 6 тысяч гривен, а третий уже до 6,5 тысячи.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей", — объяснял государственный лидер.

Спикер Совета Дмитрий Разумков пошел на встречу ОПУ и инициировал внеочередной созыв нардепов на специальное заседание летом, до начала новой сессии.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавируса и карантин нанесли сокрушительный удар по мировой экономике. Последствия кризиса остро наблюдаются в Украине, но власти уверяют, что худшего удалось избежать.

Несмотря на то, что статистика заболеваемости Covid-19 набирает обороты, а в стране продолжает действовать адаптивный карантин, в экономике уже есть первые сигналы стабилизации. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: мінімальна зарплата, Украина, економіка, Верховная Рада, Владимир Зеленский
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Обновлено:13:11, 25.08.2020

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