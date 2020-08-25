Еще 6 стран нанесли мощный удар по России - первые подробности

Европейские власти делают все возможное, чтобы остановить беспредел команды главы Кремля Владимира Путина и защитить Украину от агрессии РФ. 25 августа официально стало известно, что 6 стран, которые не являются членами Европейского союза, присоединились к решению Евросовета о продлении санкций против России за аннексию украинского Крыма. Стоит обратить внимание на то, что эти страны будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЕС.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС — ред.) Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что ограничительные меры ввели еще 6 лет назад из-за действий России по дестабилизации Украины. Санкции направлены против российского финансового, экономического, энергетического и оборонного секторов, так и против сферы использования товаров двойного назначения. Что важно понимать, введенные санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капиталов ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают финансовую помощь и брокерские услуги для финансовых институтов России.

"Ограничительные меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной. Также они касаются запрета на все товары двойного назначения, которые могут использовать военные России как конечные пользователи", — говорится в сообщении.

Кроме того, эти ограничения также сдерживают дальнейший доступ РФ к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Министерство иностранных дел Беларуси неожиданно для всех начало просить власти Европейского Союза не вводить санкции против страны "в трудное время" и дать ее "пройти этап взросления". Позицию страны озвучил глава ведомства Владимир Макей.