В МОЗ срочно предупредили о важных изменениях - что следует знать

Украинское правительство согласовало начало учебного года в нормальном режиме с 1 сентября. Между тем в Министерстве здравоохранения обновили правила работы учебных заведений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, этому предшествовали консультации с экспертами.

"Пообщавшись с международными экспертами, с педагогами мы внесли определенные изменения в наших противоэпидемических мероприятий", — пояснил Степанов.

Министр отметил, учащимся 1-4 классов позволят передвигаться школой без масок или респираторов.

Преподавателям школ, которые находятся в "оранжевой" зоне карантина, рекомендуют пользоваться даже щитками для защиты. Для учителей в "желтой" и "зеленой" зоне рекомендовать социальную дистанцию.

"Допуск учителей на работу может быть только после проведения соответствующей термометрии", — добавил Степанов.

Если коронавирус подтвердят у школьника, на самоизоляцию отправят весь класс.

Антисептические средства необходимо устанавливать к входу в учреждения. Учителя и ученики должны мыть руки после каждого занятия.

Все обновленные правили, как подчеркнул Степанов, уже в ближайшее время предоставят представителям образовательных учреждений.

Напомним, карантин в Украине длится с середины марта. Школьников из-за пандемии COVID-19 видкравилы домой, дальнейшее обучение проходило в дистанционном формате — например, правительство выпускало серии видеоуроков по различным предметам.

Как сообщал ONLINE.UA, новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября и власти страны уверена, что пойти в школу смогут почти все ученики, кроме тех, кто живет в регионах, включенных в "красную" зону. Правительство пока разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном 2020-2021 году. Наиболее вероятным будет смешанное обучение.