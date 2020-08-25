Евросоюз шокировал новым решение относительно Лукашенко - в чем дело

Международное сообщество неоднократно угрожало команде действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которое оно не признает легитимным, мощными санкциями, чтобы наказать официальный Минск за произвол и насилие против мирных демонстрантов. Лишь 25 августа официально стало известно, что санкционный список должностных лиц режима Лукашенко, к которым применят санкции Европейского Союза, должны утвердить на следующей неделе. Стоит обратить внимание на то, что самого Лукашенко в списке нет. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", — рассказал представитель СМИ со ссылкой на свои анонимные источники.

О том, что Европейский Союз введет санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси, сообщил недавно и глава Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга после видеовстречи лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.

"Мы твердо поддерживаем право белорусского народа, который определяет свою судьбу, и вскоре введем санкции против значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и мошенничество с выборами", — заявил Шарль Мишель.

С отдельным комментарием также выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Прозвучала единодушная поддержка по подготовке санкций ЕС против лиц, ответственных за то, что происходит. Это будут адресные санкции, направленные против конкретных лиц, которые не затронут народ Беларуси. Список людей, в отношении которых будут введены санкции, будет согласован в ближайшее время", — подчеркнула она.

Глава Европейского совета пожаловался на то, что выборы в Беларуси не были свободными и честными и не соответствовали международным стандартам, поэтому Евросоюз не признает результаты выборов, объявленные властью. Шарль Мишель попросил официальный Минск найти мирный выход из кризиса, прекратив насилие, снизив напряжение и начав всеобъемлющий национальный диалог.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко неожиданно обратился к Владимиру Зеленскому и всем украинцам.