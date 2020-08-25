Люди и так страдают - у Зеленского удивили новым заявлением

Верховная Рада 25 августа приняла повышение минимальной зарплаты в Украине. Там время во фракции "Слуга народа" объяснили, откуда появится финансирование для инициативы президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление депутатки Ирины Верещук в украинском телеэфире.

По ее словам, власть будет работать над поиском источников, будет "уплотняться" и добиваться получения большего количества денег людьми.

"Мы должны их найти. Для этого нужно выполнить ряд задач. Если нужно это решить через законодательное поле — пусть обращаются, мы проголосуем. Но не из займа, не из долговые петли, а реальный сектор. Путем уплотнения, путем того, чтобы не вымывались деньги из госбюджета, путем усиления контроля — над таможней, над налоговыми поступлениями. Но не путем давления на бизнес ", — пояснила Верещук.

Она отметила, увеличение налогов — это не выход в такой ситуации, ведь "люди и так после пандемии страдают". Стране необходимо выходить в ближайшие годы на докризисный уровень.

"Хотя я государственник понимаю, что нужно собирать налоги, но я понимаю и людей — малый и средний бизнес. Что делать людям, которые не могут заплатить все необходимые выплаты в бюджет, если оформят всех своих работников? Поэтому нужно найти баланс между тем, как обеспечить бизнес и как увеличить социальные стандарты, которых все ждут. Задача Кабмина — найти этот баланс. все, что зависит от парламента, мы сделали ", — утверждает нардепка.

Как сообщал ONLINE.UA, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание во вторник, 25 августа, для принятия ряда неотложных вопросов. Народные депутаты поддержали предложение президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.