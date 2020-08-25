Археологи ошеломили новой находкой - что интересно знать

Археологи заявили, что руины каменных сооружений, которые находятся на территории Саудовской Аравии, могут быть самыми древними в истории человечества. Их возраст составляет около 7000 лет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Live Science.

По обнародованным данным, ученые нашли остатки древней строения еще во время исследований в 2017 году. Объект находится на юге пустыни Большой Нефуд, на полях ряды вулканов.

Представители немецкого института Макса Планка установили недавно возраст памятника. Именно с их исследований появился вывод о древнейшей сооружение, созданное рукой человека, о котором известно.

Ученые подарили архитектурной достопримечательности название "мустатилс". С арабского это означает прямоугольник. Возраст ее выяснили благодаря древесному углю, который обнаружили в одном из зданий.

Само строение — это небольшие стены из камня, они вхожи на полевые ворота. Длина их колеблется от 15 до более 600 метров. На отдельных камнях нашли узоры, однако их значение неизвестно.

Также неизвестным остается назначения самого объекта. Исследователи предположили, что в голоценовых эпохе наши предки могли проводить там свои ритуалы. В то же время "мустатилс" могли использовать с большим прагматизмом — для защиты пастбищ и территории.

"10 тысяч — 6 тысяч лет назад на Аравийском полуострове был последний период "Зеленой Аравии", когда увеличение количества осадков сформировало этот в целом засушливый регион", — добавили ученые.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые решили разобраться, насколько реальна реальность, люди и все, что их окружает. Они не исключают, что все, что есть люди, все, что они знают, а также все события, которые происходят, не существует физически самом деле, а очень сложная симуляция Вселенной, который осознанно имитирует собственное существование.