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Мы не можем относиться серьезно - у Путина шокировали циничным заявлением

Мир | Читати новину українською
Мы не можем относиться серьезно - у Путина шокировали циничным заявлением Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В Кремле предсказуемо отвергли все обвинения в причастности к шокирующего инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Российский режим отметил, что нельзя относиться к ним серьезно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-конференцию представителя президента Дмитрия Пескова.

По его словам, якобы причастности Владимира Путина к отравлению — это "пустой шум".

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", — ответил Песков журналистам.

Он отметил, все разговоры об отравлении оппозиционного политика Кремль считает якобы преждевременными. Его направили на лечение в Германию, где медики признали готовящемся покушении.

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление. Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", — добавил пресс-секретарь Путина.

Накануне другой оппозиционный лидер Илья Яшин открыто обвинил путинский режим и лично президента РФ в покушении на убийство Навального.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Прессекретарка Навального Кира Ярмыш уверена, что политика умышленно отравили.

Как сообщал ONLINE.UA, последние новости о состоянии Алексея Навального предоставил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, оппозиционер "с определенной вероятностью" был отравлен, поэтому ему необходимо предоставить персональную защиту.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Алексей Навальный, Россия, отравления, Германия, лечение, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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