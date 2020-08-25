Хороших новостей нет - обнародованы подробности о состоянии Тимошенко

Известную украинскую политики на Юлию Тимошенко госпитализировали недавно в тяжелом состоянии и с положительным диагнозом
По ее словам, лидер ВО "Батькивщина" получает интенсивное лечение.
"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID", — объявила она в Facebook.
Напомним, о госпитализации Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.
Коронавирусом переболели уже многие украинские политики. Среди них: нардеп от группы Доверие Сергей Шахов, народный депутат Вадим Новинский, бывшая депутат от Слуги народа Анна Скороход и другие парламентарии.
Согласно обнародованным недавно деталями, Первая леди Украины болела вместе с
Также побороть инфекцию успели иностранные официальные лица. Например, британский премьер Борис Джонсон провел несколько ночей в реанимации после поражения
Как сообщал ONLINE.UA, состояние Тимошенко с момента госпитализации оценивается как тяжелое. У нее наблюдалась высокая температура тела до 39 градусов Цельсия.
В СМИ также появилась информация, что кроме Юлии Тимошенко коронавирус диагностировали у членов его семьи — дочери Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина. Где проходит лечение политики на, пока неизвестно.