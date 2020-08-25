Хороших новостей нет - обнародованы подробности о состоянии Тимошенко

Известную украинскую политики на Юлию Тимошенко госпитализировали недавно в тяжелом состоянии и с положительным диагнозом COVID-19 . Сейчас она остается под пристальным вниманием врачей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ее пресс-секретаря Марины Сороки.

По ее словам, лидер ВО "Батькивщина" получает интенсивное лечение.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID", — объявила она в Facebook.

Напомним, о госпитализации Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.

Коронавирусом переболели уже многие украинские политики. Среди них: нардеп от группы Доверие Сергей Шахов, народный депутат Вадим Новинский, бывшая депутат от Слуги народа Анна Скороход и другие парламентарии. Covid-19 также перенесла первая леди Украины Елена Зеленская.

Согласно обнародованным недавно деталями, Первая леди Украины болела вместе с 6-летним сыном Кириллом, который в отличие от нее легко перенес инфекцию.

Также побороть инфекцию успели иностранные официальные лица. Например, британский премьер Борис Джонсон провел несколько ночей в реанимации после поражения COVID-19 . Одной из первых среди известных людей подхватила инфекцию жена Джастина Трюдо — руководителя канадского правительства.

Как сообщал ONLINE.UA, состояние Тимошенко с момента госпитализации оценивается как тяжелое. У нее наблюдалась высокая температура тела до 39 градусов Цельсия.

В СМИ также появилась информация, что кроме Юлии Тимошенко коронавирус диагностировали у членов его семьи — дочери Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина. Где проходит лечение политики на, пока неизвестно.