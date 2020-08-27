WhatsApp готовит новый приятный сюрприз для своих пользователей - детали

Разработчик WhatsApp продолжают делать все возможное, чтобы максимально усовершенствовать мессенджер и сделать его удобным в использовании. Не трудно догадаться, что для этого нужно ликвидировать те баги и недочеты, на которые чаще всего жалуются пользователи. Одна из главных неудобств популярного мессенджера — регулярное переполнения хранилища смартфона при обмене файлами. Чтобы освободить память устройства, пользователям приходится удалять "тяжелый" контент вручную или очищать весь кэш целиком — но похоже, что вскоре ситуация изменится к лучшему. Инсайдеры сообщают, что разработчики программы уже начали тестировать апдейт с расширенной "мультимедийной" функциональностью. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Gadgets.

Так, отмечается, что интернет-ресурс WABetaInfo недавно опубликовал скриншот интерфейса бета-версии WhatsApp, который находится на стадии закрытого тестирования. Судя по изображению, вскоре мессенджер получит встроенный файловый менеджер, с помощью которого пользователи смогут контролировать объем памяти, занимаемый мультимедийным контентом в истории переписок.

"Кроме того, в мессенджер, будет интегрирован алгоритм разумной очистки памяти, который подскажет, какие файлы занимают наибольший объем накопителя, и покажет их эскизы для "распознавания". Кроме изменения дизайна раздела "Использование хранилища", в новой версии WhatsApp будет доступна функция сортировки чатов в порядке убывания по объему занимаемого дискового пространства. По словам инсайдеров WABetaInfo, разработчики еще "обкатывают" новую функциональность программы, и сроки релиза обновленной стабильной версии WhatsApp неизвестны", — говорится в сообщении издания.

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