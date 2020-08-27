Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс грн - на что рассчитывать украинцам

В Верховной Раде напоминают украинцам о том, что уже с 1 сентября текущего года в нашей стране повысят минимальную заработную плату до 5000 гривен. Глава Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев утверждает, что это не окажет негативного влияния на экономику Украины. Однако, по его словам, вопрос повышения минимальной зарплаты до 6500 гривен еще открыт, хотя в 2021 году уже анонсировали повышение минимальной зарплаты до 6000, а затем и до 6500 гривен. Народный избранник решил оценить целесообразность этого решения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По мнению Гетманцева, решение об увеличении минималки до 5000 является взвешенным.

"Повышение до 5000 не будет иметь какого-либо негативного влияния ни на экономику, ни на инфляцию, ни на налоговое давление на предпринимателей", — подчеркнул представитель Верховной Рады.

Кроме того, народный избранник добавил, что повышение минимальной зарплаты до 6500 нужно еще обсуждать. Этот вопрос остается открытым.

"Частично повышение компенсируется за счет налогообложения, а частично — за счет резерва государственного бюджета из-за экономии по обслуживанию государственного долга. У нас был установлен большой курс на этот год. За счет того, что курс реально отличается, есть резерв по обслуживанию государственного долга", — сказал изданию глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, экономия на обслуживании госдолга составит примерно 3,5 млрд гривен.

Как уже отмечалось ранее, Верховная Рада проголосовала за повышение минималки до 5000 гривен с 1 сентября — 25 августа парламент одобрил текст законопроекта №3963 о повышении минимальной зарплаты в Украине. Недавно также Владимир Зеленский подтвердил, что минимальная зарплата вырастет с 1 января 2021 до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 она повысится до 6500 гривен. Как известно, минималку в Украине планируют повышать в три этапа до 6500 гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Денис Шмыгаль рассказал, что его команда в декабре этого года планирует представить Евросоюзу предложения по обновлению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.