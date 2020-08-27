ПЦУ экстренно обратилась к ООН - что происходит

Представители Православной церкви Украины безотлагательно обратились в Совет безопасности ООН — они бьют тревогу и просят защитить украинскую общину в оккупированном Крыму, а также вернуть РФ в правовое поле. Отмечается, что во время встречи церковников, представителей ООН, постоянного представителя президента Украины в АР Крым, дипломатического корпуса в Украине, народных депутатов Украины, членов правительства обсудили судьбу Крыма и Крымской епархии ПЦУ. Стоит обратить внимание на то, что сейчас страна-агрессор нарушает решение комитета ООН по правам человека и все нормы международного права, осуществляя давление, запугивая и открывая незаконные производство относительно религиозной общины ПЦУ в Крыму, передает ONLINE.UA.

Владыка Климент обратил внимание на то, что служение любого священника в Крыму, если он не зарегистрирован на территории Российской Федерации, считаются "незаконной миссионерской деятельностью". По его словам, в течение последних нескольких месяцев ущемление свободы вероисповедания приобрели насильственный характер: так, центр Крымской епархии Православной Церкви Украины — кафедральный храм святых Владимира и Ольги в г. Симферополе — был разграблен после "решения суда". Государство-оккупант требует также снос храма в Евпатории.

"Я обращаюсь к мировому сообществу: помогите нам сохранить Православную Церковь. Помогите нам сохранить украинское общество. Помогите вернуть Россию в правовое поле, чтобы они выполнили международные договоренности", — подчеркнул владыка Климент.

С отдельным комментарием также выступил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"На днях мы отметили 29-ю годовщину восстановления независимости Украины. Дай Бог, чтобы на следующую годовщину мы все могли собраться и спеть наш гимн, поднимая украинский флаг над украинским Крымом. Кто-то скажет, что это несбыточная мечта, но если мы будем верить в это и надеяться на Всевышнего, работать, соединяя усилия, то, конечно, мы этого сможем достичь. Потому что Господь может изменить все в одно мгновение", — подчеркнул он.

Как сообщал ONLINE.UA, Петр Порошенко рассказал, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни", потому что Украина получила Томос.