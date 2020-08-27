У Путина новая серьезная проблема на международной арене - в чем дело

Журналисты узнали о новой серьезной проблеме главы Кремля Владимира Путина — отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель начала более жестко высказываться в отношении России. Началось это после вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Bloomberg обращает внимание на то, что Ангела Меркель недовольна реакцией Владимира Путина на упомянутую ситуацию. Что важно понимать, именно лидер ФРГ является ключевым каналом связи между Путиным и Евросоюзом. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Bloomberg.

Медиа пишет, что канцлер ФРГ разочарована тем, что глава Кремля не продемонстрировал гибкости в деле с предполагаемым отравлением Навального.

"Хотя Меркель склонна тщательно подбирать слова, ее тон в отношении РФ стал жестче", — отмечает издание.

Стоит обратить внимание на то, что примерно через 2 часа после того, как врачи в Берлине официально сообщили, что Навального, вероятно, отравили, Меркель обратилась к Путину. Она потребовала "срочно и полностью расследовать этот акт" и выявить причастных к этому". Анонимные источники отмечают: скорость, с которой она ответила, была для Кремля сигналом о том, насколько серьезно Меркель воспринимает инцидент.

"Доверие между Меркель и Путиным находится на рекордно низком уровне. Отношения начали ощутимо ухудшаться после аннексии РФ Крыма и войны на Донбассе. В связи с этим возможно ослабление поддержки со стороны Германии российского газопровода "Северный поток-2 ". Против него выступают большинство европейских стран", — отмечает издание.

Что важно понимать, команда американского лидера Дональда Трампа также недавно выступила с новым резонансным заявлением — она решила предупредить главу Кремля Владимира Путина о возможных санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению известного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказали в МИД РФ после встречи заместителя госсекретаря США Стивена Бигана со скандальным российским дипломатом Сергеем Лавровым.

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