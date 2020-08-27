Я с ними общался - Кравчук выступил с резонансным заявлением

Член команды президента Владимира Зеленского и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал громкое заявление — он рассказал, что действительно общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции. Политик обратил внимание на то, что власти Украины очень часто делают вид, что оккупационной власти не существует, однако, по его мнению, это ошибочная позиция. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Там были представитель от Луганска и представитель Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", — подчеркнул Леонид Кравчук.

Журналисты уточнили у политика, идет ли речь о представителях "ЛДНР", глава украинской делегации в ТКГ ответил: "Безусловно".

Кроме того, Кравчук напомнил, что подписи тогдашних глав "ЛДНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого стоят в документе 2015 года — "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений".

"Говорить о том, что мы с ними не общаемся... Ну а как бы они подписали, а с ними не общались? Не надо играть в политику, нужно реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался", — отметил Леонид Кравчук.

Стоит обратить внимание на то, что в Трехстороннее контактную группу формально входят представители Украины, России и ОБСЕ. Однако в заседаниях участвуют и члены "ЛДНР" в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Заместитель главы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников рассказал, что "ЛДНР" туда приглашает ОБСЕ, которая является модератором переговоров. В самой ОБСЕ называют этих людей теми, кому «принадлежит фактический контроль» над неподконтрольными Киеву территориями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский ошеломил украинских граждан новым резонансным заявлением — президент сообщил о том, что намерен завершить войну на Востоке Украины уже в этом году.