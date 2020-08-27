Почему COVID-19 можно заболеть повторно - исследование ученых поразило мир

Ученые из медицинского института Рагон ошеломили международное сообщество новым шокирующим исследованием — отмечается, что они проанализировали вскрытия тел пациентов, умерших от тяжелой формы коронавируса и обнаружили интересную особенность. Новое исследование не только подтверждает то, что коронавирусом можно заболеть повторно, но и объясняет, почему так происходит. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Science.

"Исследователи провели вскрытие 11 умерших тяжелобольных пациентов с коронавирусом, после чего проанализировали селезенку и грудные лимфатические узлы, в которых собираются иммунные клетки с легких. Образцы тканей сравнивали с 6 телами пациентов, умерших от других причин. При нормальных условиях селезенка и грудные лимфатические узлы становятся местом, где собираются иммунные B-клетки, продуцирующие антитела. В этом процессе формируются так называемые герминативные центры", — говорится в сообщении издания.

Ученые обращают внимание на то, что герминативные центры — это выразительные микроструктуры, в которых иммунные клетки созревают и улучшают свою реакцию на вирус. Как удалось выяснить, в грудных лимфатических узлах и печени умерших пациентов с COVID-19 , эти герминативные центры не образовались.

"На самом деле тот факт, что они не образовались вообще — шокирует. Но именно так все и происходит", — заявил руководитель исследования Шив Пиллаи.

Стоит обратить внимание на то, что это исследование подтверждает данные предыдущего исследования, проведенного учеными из Хуачжунского университета науки и технологий.

"Эти два независимых исследования выявили отсутствие реакции антител у умерших от COVID-19 пациентов", — отметил соавтор китайского исследования Ян Сян Пин.

По словам ученых, это открытие может не касаться бессимптомных больных или пациентов, которые переболели легкой формой.

Как сообщал ONLINE.UA, 26 августа Кабинет министров принял решение и продолжил карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.