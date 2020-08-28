Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями - волшебное фото растрогало сеть

Самая красивая и самая известная пара Голливуда, актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, впервые стали родителями — талантливая артистка родила девочку. Более того, звездная семья решила не скрывать, как назвала первенца. Кроме этого, Кэти и Орландо уже даже опубликовали первое фото новорожденной дочери. Что интересно, первая фотография появилась на инстаграм-странице организации UNICEF, послами которой является Орландо Блум и Кэти Перри. Звездная пара сообщила, что у них родилась девочка, которую назвали Дэйзи Дав. Лицо дочери они решили пока не показывать, но опубликовали черно-белую фотографию, на которой видно руку малышки, передает ONLINE.UA.

"Мы полны любви и радуемся безопасному и здоровому рождению нашей дочери", — поделились с фанатами Орландо и Кэти.

Стоит отметить, что впервые о беременности американской певицы стало известно в марте 2020 года. Тогда красавица представила клип к песне Never Worn White, в котором засветила округлый живот. Чуть позже Кэти Перри со своим любимым Орландо Блумом подтвердили слухи, что ожидают появление первого общего ребенка. Пара не скрывала радости и призналась, что они станут родителями девочки.

Звездные коллеги пары и преданные фанаты уже активно комментируют первую фотографию с новорожденной доченькой.

"Это самое большое счастье в жизни любого человека!; мы очень рады за вас; вот и началась новая жизнь — пусть она будет чудесной для вас всех; я плачу — это так мило; трудно представить, какой же красивой будет эта девочка; поздравляю, вы лучшие!", — комментируют фото в сети.

Как известно, влюбленные встречаются уже 4 года. Летом этого года они планировали пожениться, однако свадьбу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Анонимные источники сообщали, что это решение и самоизоляцию Кэти Перри пережила нелегко: звезда часто плакала и боролась с депрессией.

"Иногда я не знаю, что хуже: пытаться избежать заражения вирусом или волн депрессии, которые приходят с этими новыми нормами", — призналась певица.

Стоит отметить, что для Орландо Блума и Кэти Перри дочь стала первым совместным ребенком. Кроме этого, у актера есть сын после отношений с Мирандой Керр.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в семье известного американского певца и актера Джастина Тимберлейка произошло неожиданное событие — его супруга, Джессика Бил, родила сына.