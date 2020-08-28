Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями - волшебное фото растрогало сеть

Самая красивая и самая известная пара Голливуда, актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, впервые стали родителями — талантливая артистка родила девочку. Более того, звездная семья решила не скрывать, как назвала первенца. Кроме этого, Кэти и Орландо уже даже опубликовали первое фото новорожденной дочери. Что интересно, первая фотография появилась на инстаграм-странице организации UNICEF, послами которой является Орландо Блум и Кэти Перри. Звездная пара сообщила, что у них родилась девочка, которую назвали Дэйзи Дав. Лицо дочери они решили пока не показывать, но опубликовали черно-белую фотографию, на которой видно руку малышки, передает ONLINE.UA.
"Мы полны любви и радуемся безопасному и здоровому рождению нашей дочери", — поделились с фанатами Орландо и Кэти.
"Это самое большое счастье в жизни любого человека!; мы очень рады за вас; вот и началась новая жизнь — пусть она будет чудесной для вас всех; я плачу — это так мило; трудно представить, какой же красивой будет эта девочка; поздравляю, вы лучшие!", — комментируют фото в сети.
"Иногда я не знаю, что хуже: пытаться избежать заражения вирусом или волн депрессии, которые приходят с этими новыми нормами", — призналась певица.
Стоит отметить, что для Орландо Блума и Кэти Перри дочь стала первым совместным ребенком. Кроме этого, у актера есть сын после отношений с Мирандой Керр.
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