Нафтогаз резко повысил цены на газ для населения - первые подробности

27 августа официально стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" резко повысила стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% — с 4,73 гривны до 5,24 гривны за кубический метр. Стоит обратить внимание на то, что в рамках месячного контракта в сентябре цена на газ выросла на 45% — с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м. По словам трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF по состоянию на сентябрь составила 5,4 грн за куб. м. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинской компании.

"Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", — рассказывают в НАК.

По словам представителей "Нафтогаза", тариф "Годовой" помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Кроме того, отмечается, что все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

"Перед переходом на тариф "Годовой" для клиента будет рассчитан рекомендованный годовой объем потребления газа — или на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котел и/или газовая плита, бойлер)", — сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаза".

Стоит обратить внимание на то, что с 1 августа в нашей стране официально заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса. Что важно понимать, украинцев после запуска рынка ожидают два принципиальных изменения. Во-первых, отныне населения может свободно менять поставщика — как известно, это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной. Во-вторых, цена на газ отныне будет рыночной. Как известно, в Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно. Для населения действовал уже упомянутый механизм PSO, который в последние годы несколько раз менялся.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина и ФРГ наконец смогли договориться о начале энергетического партнерства между двумя странами.