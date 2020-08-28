Каким будет курс доллара и инфляция в Украине - Кабмин удивил новым прогнозом

В Кабинете министров Украины неожиданно для всех улучшили ожидания по курсу доллара к гривне, а также относительно роста цен на 2020 год. Однако, стоит обратить внимание на то, что официальный прогноз, который заложили в госбюджет, остается прежним. Новые ожидания описаны в документе "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021— 2023 годы", который опубликовали на сайте Министесртва экономики, передает ONLINE.UA .

Что именно прогнозирует украинское правительство на 2020 год: среднегодовой курс составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе — 29,5 гривны за доллар), в конце года — 28,3 гривны, возможно колебания в обе стороны на одну гривну (в официальном прогнозе — 30 гривен за доллар)



ожидания по инфляции тоже улучшились: в декабре ее прогнозируют на уровне 5,9%, вместо ранее прогнозируемых 11,6%;



Минэкономики надеется, что НБУ снизит учетную ставку до конца года до 6,5%;



иностранные инвестиции в экономику Украины сократятся в 2020 году на 1,5 — 2 миллиарда долларов. В то же время Украина получит от МВФ 3,5 миллиарда долларов;



частные переводы в 2020 году уменьшатся на 4,3% до 11,413 миллиарда долларов. Кроме того, расходы украинцев за рубежом упадут на 35,5% до 5,518 миллиарда долларов; Кроме того, в Кабинете министров убеждены, что Украина в течение года возьмет в долг 642,7 миллиарда гривен и погасит кредиты на 346 млрд, на обслуживание государственного долга пойдет 144,8 миллиарда. Также прогнозируется, что поступления от приватизации составят 2 миллиарда гривен. В правительстве отмечают, что рост тарифов на централизованное водоснабжение ожидается на уровне 23% с колебаниями 5%.

Стоит также обратить внимание на то, что Украина и МВФ до сих пор не договорились о выплате второго транша по кредиту — дискуссии между сторонами до сих пор не утихли. Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отмечает, что пока неизвестно, когда состоится следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований Фонда, а именно от решения миссии и зависит, получит ли Украина второй транш и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, в НБУ недавно объяснили, почему решили вывести банк "Аркада" с рынка.