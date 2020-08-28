Никто не ожидал: The Hardkiss и Монатик взорвали сеть совместным хитом "Кобра"

Украинская группа The Hardkiss и талантливый артист Монатик неожиданно для всех представили совместную песню "Кобра". Кроме того, 27 августа они опубликовали атмосферный клип к треку, который мгновенно привлек внимание преданных фанатов. Что интересно, авторами песни стали фронтвумен коллектива Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко. К сотрудничеству они пригласили Монатика, которого можно увидеть в ярком клипе "Кобра". Зрелищный и несколько мистический ролик обнародовали на ютуб-канале группы The Hardkiss, передает ONLINE.UA.

Клип действительно поразил украинских меломанов, ведь по сюжету Юлия Санина пытается соблазнить Монатика. Для съемок клипа она выбрала эффектный образ: артистку можно увидеть в ярком костюме с накидкой и афрокосички. Кроме этого, символически в клипе показали и змею.

"Опасная любовь... Самый мощный музыкальный поцелуй. Я получил огромное удовольствие от работы и просто вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и бесконечно талантливые... В этом году нельзя быть одному. Я убедился в этом во время карантина и окончательно решил, что лично для меня это будет год экспериментов и коллабораций! Когда, если не сейчас?", — прокомментировал новую яркую работу Монатик.

Смотрите клип к песне The Hardkiss и Монатика "Кобра" — видео:

"Шикарный фит! Один из лучших у Хардов и Монатика; вауууу, просто вау! Это невероятно, Монатик раскрылся для меня с другой стороны, Юля — богиня. Благодарю вас за украинское); Полчаса назад впервые услышала песню и уже раз 10 послушала. Это прекрасная песня и просто невероятное исполнение двух очень талантливых людей; Кажется, это новый уровень, как и в звучании, так и клип прооооосто космический !!!; АААА, не верю своим глазам, настолько это все бомбезно; такого точно никто не ожидал", — делятся впечатлениями украинцы в соцсетях.

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