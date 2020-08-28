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Ученые совершили рывок в борьбе против ВИЧ - что интересно знать

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Ученые совершили рывок в борьбе против ВИЧ - что интересно знать Розробка ліків (фото — wallpaperflare.com)

Команда ученых из Соединенных Штатов объявила о новом успехе в работе над препаратами против ВИЧ. Они поделились подробностями о перспективной разработки против современной чумы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ZME SCINCE.

По данным экспертов, новый препарат предотвращает заражение организма вирусом иммунодефицита человека.

Разработка на основе пептидов становится щитом уже после одного ввода и может превратиться в настоящую панацею.

Научная команда испытала препарат CPT31 пока только на макаках. В течение нескольких дней после введения их подвергали "агрессии" гибридной формы ВИЧ, однако инфицирования не произошло несмотря на различные дозировки — даже очень большие.

Другой эксперимент прошел с привлечением обезьян, которые уже инфицированы гибридным вирусом. В последующие 30 суток организм животных продемонстрировал сокращение присутствия вируса в крови, этот процесс не сопровождался никакими побочными эффектами. Впрочем, через несколько недель он в полном объеме вернулся.

Напомним, ВИЧ прежде всего поражает нервную систему и ДНК, через него организм теряет иммунные клетки и человек остается без всякого защиты перед инфекционными угрозами. Фактически люди, страдающие ВИЧ, умирают в результате сопутствующих болезней.

Сейчас человечество активнее всего пользуется для борьбы против вируса антиретровирусной терапией cAR и рядом препаратов, блокирующих передачи его половым партнерам. Терапия среди очевидных недостатков имеет чрезвычайно высокую цену — пациенту необходимо ежедневно принимать лекарства.

Как сообщал ONLINE.UA, американские специалисты объявили об успехе в разработке синтетических наноантител против коронавируса COVID-19. Их можно использовать в спреях или ингаляторах для предотвращения заражения. Эксперты Университета Калифорнии назвали свой проект AeroNabs.

Источник: ONLINE.UA
Теги: лечение, ВИЧ, медицина, наука, ученые, препарати
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