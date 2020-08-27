В Украине могут снова ввести жесткий карантин - официальное объяснение Минздрава

Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко выступил с неожиданным предупреждением — он отметил, что в Минздраве допускают возвращение Украины к жесткому карантину, поскольку сейчас в Украине фиксируют значительный рост больных
"Не буду лукавить, такая вероятность существует. Но система здравоохранения в конце августа — это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в медучреждениях и четко прогнозируем, при каких условиях наши медики могут справиться и оказать помощь всем, кто в ней нуждается", — рассказал Виктор Ляшко.
По словам представителя Минздрава, ситуация с эпидемией в Украине идет по "желтому" сценарию, когда на конец года может быть 4000 летальных случаев от
"Коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничений. Сегодня мы имеем 25 тыс коек, которые уже определены для приема больных с коронавирусом. У нас есть больницы так называемой второй волны, в резерве. Их постепенно подключают в тех регионах, где превышается процент наполненности коек", — подчеркнул Виктор Ляшко.
Что важно понимать, по итогам предыдущих суток в четверг, 27 августа, зарегистрировали новый неутешительный антирекорд. Согласно обновленной статистике, за минувшие сутки умерли 49 граждан, пораженных
Как сообщал ранее ONLINE.UA, с 1 сентября по всей Украине возобновят работу школы, однако исключениями станут заведения в "красных зонах".