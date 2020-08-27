В Украине могут снова ввести жесткий карантин - официальное объяснение Минздрава

Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко выступил с неожиданным предупреждением — он отметил, что в Минздраве допускают возвращение Украины к жесткому карантину, поскольку сейчас в Украине фиксируют значительный рост больных COVID-19 . Стоит также обратить внимание на то, что 26 августа Кабинет министров принял решение и продолжил карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно. Согласно последним данным, к тому времени в Украине будет действовать карантин в формате деления на четыре зоны, однако с определенным усилением ограничений. В первую очередь, запретят деятельность ночных клубов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

"Не буду лукавить, такая вероятность существует. Но система здравоохранения в конце августа — это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в медучреждениях и четко прогнозируем, при каких условиях наши медики могут справиться и оказать помощь всем, кто в ней нуждается", — рассказал Виктор Ляшко.

По словам представителя Минздрава, ситуация с эпидемией в Украине идет по "желтому" сценарию, когда на конец года может быть 4000 летальных случаев от COVID-19 . Кроме того, украинский чиновник подчеркнул, что если люди не будут соблюдать карантин, то украинская система здравоохранения не справится.

"Коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничений. Сегодня мы имеем 25 тыс коек, которые уже определены для приема больных с коронавирусом. У нас есть больницы так называемой второй волны, в резерве. Их постепенно подключают в тех регионах, где превышается процент наполненности коек", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Что важно понимать, по итогам предыдущих суток в четверг, 27 августа, зарегистрировали новый неутешительный антирекорд. Согласно обновленной статистике, за минувшие сутки умерли 49 граждан, пораженных COVID-19 . Кроме того, уже несколько недель подряд довольно часто подтверждают около 2 тысяч новых диагнозов, иногда это количество превышает упомянутую цифру.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, с 1 сентября по всей Украине возобновят работу школы, однако исключениями станут заведения в "красных зонах".