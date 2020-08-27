Польша отреагировала на ошеломляющие заявления Лукашенко - в чем дело

Президент Александр Лукашенко недавно обвинил Польшу в намерении захватить один из белорусских регионов, чем оправдал неожиданное переброски войск на запад. Официальная Варшава тем временем отреагировала на выходку диктатора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на польское Министерство иностранных дел.

По обнародованным данным, в МИД вызвали белорусского посла.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями власти Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15:00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши", — отметили дипломаты.

Лукашенко накануне утверждал, что польские власти якобы посягнула на Гродненскую область — зачем этот регион стране Евросоюза и каким образом она все это сделает, он не объяснил. Вместе с тем президент ссылался на непонятные заявления представителей других стран.

"Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", — подчеркнул лидер белорусского режима.

Напомним, общественно-политический кризис в республике началась с проведением голосования на президентских выборах 9 августа. С того же вечера продолжаются массовые акции протеста, участники которых призывают высшее руководство страны уйти в отставку и провести честные выборы. Впоследствии к активистам присоединились врачи и работники промышленных предприятий, журналисты и представители других профессий.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, неожиданно для всех объявил, что уже смог договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга на 1 миллиард долларов.