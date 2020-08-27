Команда Зеленского приняла неожиданное решение относительно генпрокурора Венедиктовой

Центр противодействия коррупции бьет тревогу из-за новой серьезной угрозы, о которой даже не догадываются украинские граждане — 27 августа официально стало известно о том, что народные избранники пропрезидентской партии "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3009, который позволяет руководительницы Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктов истребовать у НАБУ и САП материалы дел. Стоит обратить внимание на то, что сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитета. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦПК.

"Законопроект позволит генеральному прокурору отбирать на проверки себе любые дела НАБУ и САП: "Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ходе досудебного расследования, установлении лиц , совершивших уголовные правонарушения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с подследственности НАБУ намерены убрать ряд дел в отношении незаконного обогащения, увеличив его порог в 10 раз. В Центре противодействия коррупции еще раз обращают внимание украинцев и команды Владимира Зеленского на то, что НАБУ и САП независимы и вмешательства в их работу даже генпрокурора запрещено законом.

В ЦПК уверяют, что такие "истребования" могут нести катастрофические последствия для дел топкорупции:

во-первых, это древний метод давления на прокурора по делу;

во-вторых, это метод разглашение материалов, о которых фигурантам знать на определенном этапе нельзя.

Кроме того, антикоррупционеры напоминают, что инициатива нардепов нарушает Меморандум с Международным валютным фондом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что через месяц после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении скандальному голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление об их отстранении от должности.