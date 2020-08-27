СБУ ликвидировала известную финансовую пирамиду - ее жертвами стали сотни тысяч украинцев

Силовики СБУ ликвидировали масштабную финансовую пирамиду, вкладчиками которой успели стать около 600 000 украинских. Объемы средств, как получили подозреваемые, достигают примерно 250 000 000 долларов США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на спецслужбу.

По официальным данным, преступники легализовали средства приобретением элитного имущества, инвестиций в подконтрольный бизнес. Фигурантами дела стали 20 человек, действовали через 100 подконтрольных им юридических лиц.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", — отметили силовики.

Представители СБУ провели только по 27 августа 48 обысков — На Киевщине, Винницкой и в Одессе. Суд арестовал активы злоумышленников, в который входят банковские счета, недвижимость и движимое имущество.

"По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", — подчеркнула спецслужба.

Следует заметить, что ведомство не раскрывает названия главной структуры, которая служила фасадом для пирамиды. По косвенным признакам организация похожа на B2B Jewelry — компанию, которая работала якобы как сеть ювелирных салонов. Силовики обнародовали фотографии обысков на нескольких из них можно увидеть предмет, похожий на сертификат компании и помещения якобы ювелирного магазина.



Как сообщал ONLINE.UA, в СБУ сразу же назвали фейком информацию, которую распространила ФСБ РФ о якобы попытке Украина похитить одного из лидеров сепаратистов.