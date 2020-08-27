Уже 28 августа - Илон Маск решил потрясти мир новым изобретением

Всемирно известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск не устает удивлять мир — уже 28 августа компания Neuralink, соучредителем которой является глава SpaceX и Tesla, устроит презентацию чипа, который подключается к мозгу. Стоит обратить внимание на то, что он предназначен для помощи людям с тяжелыми травмами головного мозга. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Что важно понимать, революционную технологию компания Neuralink представила еще в 2019 году. Согласно последним данным, специальный робот, "подобно швейной машине", будет имплантировать глубоко в человеческий мозг нитевидные электроды, которые подключаются к капсуле-приемнику, прикрепленному за ухом пациента.

"Устройство будет способно передавать сигналы мозгу по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга", — говорится в сообщении.

Сам Маск утверждает, что технология с успехом прошла испытания на приматах, и обезьяна с имплантированными электродами "смогла управлять компьютером с помощью своего мозга". Известный изобретатель обещает, что технология, которую представят 28 августа, будет действительно "потрясающим" результатом по сравнению с тем, что люди видели до сих пор.

"Не хочу слишком будоражить, но потенциал действительно трансформирует для восстановления мозговых и моторных функций", — написал Маск в Твиттере ранее в этом году.

Напомним, недавно американский бизнесмен и всемирно известный изобретатель Маск признался, что он думает про деятельность украинского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Маск назвал украинца "одним из лучших". Сразу же после этого громкого, однако крайне приятного заявления украинское посольство в США напомнило предпринимателю, что в Житомире есть познавательный музей, посвященный деятельности Сергея Королева.

Как сообщал ONLINE.UA, американский бизнесмен Илон Маск отличился накануне новым достижением. Он обновил свою позицию в рейтинге самых богатых людей планеты.