Уже 28 августа - Илон Маск решил потрясти мир новым изобретением

Всемирно известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск не устает удивлять мир — уже 28 августа компания Neuralink, соучредителем которой является глава SpaceX и Tesla, устроит презентацию чипа, который подключается к мозгу. Стоит обратить внимание на то, что он предназначен для помощи людям с тяжелыми травмами головного мозга. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Twitter Илона Маска.
Что важно понимать, революционную технологию компания Neuralink представила еще в 2019 году. Согласно последним данным, специальный робот, "подобно швейной машине", будет имплантировать глубоко в человеческий мозг нитевидные электроды, которые подключаются к капсуле-приемнику, прикрепленному за ухом пациента.
"Устройство будет способно передавать сигналы мозгу по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга", — говорится в сообщении.
"Не хочу слишком будоражить, но потенциал действительно трансформирует для восстановления мозговых и моторных функций", — написал Маск в Твиттере ранее в этом году.
Напомним, недавно американский бизнесмен и всемирно известный изобретатель Маск признался, что он думает про деятельность украинского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Маск назвал украинца "одним из лучших". Сразу же после этого громкого, однако крайне приятного заявления украинское посольство в США напомнило предпринимателю, что в Житомире есть познавательный музей, посвященный деятельности Сергея Королева.
Как сообщал ONLINE.UA, американский бизнесмен Илон Маск отличился накануне новым достижением. Он обновил свою позицию в рейтинге самых богатых людей планеты.