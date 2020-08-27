Путин шокировал новой выходкой в ​​отношении Украины - что случилось

Президент страны-агрессора Владимир Путин посетил в четверг, 27 августа, аннексирован украинский Крым. Там он принимал участие в незаконных официальных мероприятиях, которые организовал оккупационный режим. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Пресс-служба Кремля.

По данным президентской администрации, Путин лично проехал за рулем автомобиля по новой трассе.

"Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Крым принял участие в запуске автомобильного движения на новых построенных участках трассы "Таврида". Президент в сопровождении Министра транспорта Евгения Дитриха, генерального директора АО "ВАД" Валерия Абрамова и главного технолога АО 2ВАД" Андрея Волкова проехал за рулём "Ауруса" по новому, пятому, участку автодороги "Таврида", — заявили в Кремле.

Следует заметить, это может быть не первый противозаконный визит Путина в Крым за август 2020 года. Ранее самолет, принадлежащий Кремлю, но пока используется очень редко, отправился на полуостров вместе с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Путин неоднократно принимал участие в пропагандистских мероприятиях на территории аннексированного региона. Например, он был первым "испытателем" так называемого крымского моста — президент проехал его автомобильной частью на грузовике.

Напомним, Крым контролирует РФ с февраля-марта 2014 года, тогда кремлевские войска оккупировали его и провели "референдум". Российские власти упорно игнорирует срок аннексия и называет это преступление "присоединением" Крыма, однако международное сообщество все также не признает его.

Как сообщал ONLINE.UA, резонансный инцидент в Беларуси, связанный с российскими наемниками, спровоцировали украинские спецслужбы — именно так утверждает президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что представителей так называемой ПВК Вагнер выманили в соседнюю страну.