СНБО озвучил экстренное предупреждение всем украинцам

27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцам с важным предупреждением — по его словам, если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 тысяч. Об этом он сообщил во время совещания по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине. Стоит обратить внимание на то, что также были обсуждены вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведения выборов в местные советы 25 октября. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на СНБО.

По словам Алексея Данилова, по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", — подчеркнул Алексей Данилов.

Кроме того, он отметил, что в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа дня до 10 сентября 2020 года.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль обратил внимание присутствующих на то, что эпидемия во всем мире происходит волнообразно. По его словам, некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости.

"Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям", — заявил глава правительства.

По мнению секретаря СНБО, учитывая условия обострения эпидемической ситуации, "выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости".

Как сообщал ранее ONLINE.UA, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко выступил с неожиданным предупреждением — он заявил, что в Минздраве допускают возвращение Украины к жесткому карантина.