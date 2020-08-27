К Путину срочно обратились из-за планов по Беларуси - что известно

Российское правительство официально подтвердил готовность отправить силовиков в Беларусь ради поддержания режима Александра Лукашенко. Варшава обратилась к Москве с призывом по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление польского премьера Матеуша Моравецкий.

По его словам, российская власть не должна таким образом вмешиваться в белорусскую внутренний кризис.

"Правительство Польши настойчиво призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вторжения в Беларусь под ложным оправданием" восстановление контроля "— враждебный акт, нарушающий международное право и права человека белорусского народа, который должен свободно решать свое собственное будущее", — призвал Моравецкий в Twitter.

Недавно представители польского правительства обращались также к белорусским коллегам. Их они призвали отпустить всех задержанных демонстрантов и предотвращать силовом подавлению протестов, которое приводит к страданиям людей.

Напомним, началом жесткой фазы общественно-политического кризиса в Беларуси стало 9 августа — день голосования на выборах президента. Центризбирком присудил победу действующему лидеру Александру Лукашенко и объявил о крайне небольшую поддержку оппозиционной кандидата Светланы Тихановськои.

Это возмутило тысячи, если не миллионы, людей, которые начали выходить на улицы с протестами. Резонанс событиям предоставили попытки силовиков подавить это выступление — тысячи активистов попали под руку правоохранителей, пережили несколько дней пыток и издевательств в изоляторах.

Протестующих поддержали за рубежом — в Евросоюзе, Соединенных Штатах и Украине. В то же время Лукашенко называет своих земляков провокаторами, которые хотят развалить Беларусь на радость Запада.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Александр Лукашенко недавно обвинил Польшу в намерении захватить один из белорусских регионов, чем оправдал неожиданное переброски войск на запад. Официальная Варшава тем временем отреагировала на выходку диктатора.