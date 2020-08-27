В Германии будут штрафовать за отсутствие маски - Меркель раскрыла сумму

В немецком правительстве решили кардинальным образом бороться с нарушителями эпидемических правил, которые ввели из-за пандемии COVID-19 . Недавно людей, которые игнорируют требования использования медицинских масок, будут штрафовать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление федеральной канцлера Ангелы Меркель.

По ее словам, штрафные санкции будут достигать 50 евро.

"В течение последних месяцев инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", — пояснила Меркель.

Накануне состоялись переговоры с участием руководства 16 федеральных земель ФРГ. Глава правительства подчеркнула, во время встречи чиновники "обсудили различные детали по содержанию пандемии под контролем".

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", — добавила Меркель.

Политики выступили с единогласным призывом к отказу от туристических поездок в регионы, где эпидемические показатели оценили как опасные.

Напомним, по состоянию на 27 августа на всей планете установили уже более 24 миллиона диагнозов COVID-19 . Из них непосредственно на территории Германии уже почти 240 тысяч, однако этот показатель — один из самых маленьких среди больших и развитых государств.

Соединенные Штаты продолжают удерживать «лидерство» в этом рейтинге за распространением инфекции — почти 6 миллионов случаев. Между тем в Украине — 112 059.

Как сообщал ONLINE.UA, 27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцев с важной оговоркой — по его словам, если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украине достигнет 360 тысяч.