В Германии будут штрафовать за отсутствие маски - Меркель раскрыла сумму

В немецком правительстве решили кардинальным образом бороться с нарушителями эпидемических правил, которые ввели из-за пандемии
По ее словам, штрафные санкции будут достигать 50 евро.
"В течение последних месяцев инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", — пояснила Меркель.
Накануне состоялись переговоры с участием руководства 16 федеральных земель ФРГ. Глава правительства подчеркнула, во время встречи чиновники "обсудили различные детали по содержанию пандемии под контролем".
"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", — добавила Меркель.
Политики выступили с единогласным призывом к отказу от туристических поездок в регионы, где эпидемические показатели оценили как опасные.
Напомним, по состоянию на 27 августа на всей планете установили уже более 24 миллиона диагнозов
Соединенные Штаты продолжают удерживать «лидерство» в этом рейтинге за распространением инфекции — почти 6 миллионов случаев. Между тем в Украине — 112 059.
Как сообщал ONLINE.UA, 27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцев с важной оговоркой — по его словам, если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украине достигнет 360 тысяч.