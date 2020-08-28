Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

Стрельцы не боятся ни в чем признаться. Они боятся, что их признания будут неправильно поняты, потому что чаще всего так и случается.

Доверие Овна — как нервные клетки: практически не восстанавливается. прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам... никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь... Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

У вас на душе серо и муторно. Поэтому вся ваша семья, и ваша половинка в первую очередь, ходит на цыпочках, чтобы не спровоцировать очередное извержение вулкана. Постарайтесь держать себя в руках и выяснить для себя, чем обусловлены столь мрачные настроения и что в создавшейся ситуации можно исправить.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вам не следует полагаться на собственный вкус — лучше довериться кому-нибудь знающему. Возможно, конечно, выбор этого человека будет довольно очевиден и ничего нового по части познания мира вкуса вас не принесет, но есть некоторая вероятность того, что вам посоветуют нечто совершенно бесподобное. Жалко было бы такую возможность упустить.

Общий гороскоп для Овнов

Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свобода все-таки существуют и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете?

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день обратите внимание на продукты питания, которые богаты такими элементами, как цинк и магний, поскольку ваш организм может особенно нуждаться в них. Поэтому не отказывайте себе сегодня, к примеру, в морепродуктах.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам не стоит забывать о том, что на сытый желудок важные решения в области бизнеса принимаются куда проще и качественнее, нежели на голодный. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы выкроить время на обеденный перерыв и лучше не на один.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Ваш организм жаждет витаминов. Прислушайтесь к его требованиям, накормите его чем-нибудь витаминизированным. Желательно, по возможности, не в таблетках, а в натуральном виде.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня будьте осторожны. Ваш карьерный рост может вызвать зависть со стороны даже тех людей, которые были к вам хорошо настроены. Будьте открыты и доброжелательны, ведь не всем так везёт, как вам.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче вам непременно нужно скушать не менее килограмма овощей и кореньев. Это, конечно, будет непросто, но если пообедать, скажем, супом-пюре из тыквы, пастернака и лука порея, на второе откушать брюссельской капусты, обжаренной в панировочных сухарях, или, например, брокколи, запеченной со стручковой фасолью в сливках, а вечером подкрепиться салатом из свежих овощей, заправленным лимонным соком, то заданная звездами программа будет благополучно выполнена.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша эмоциональная поддержка, причем в любых количествах. Самое главное для вас — просто быть рядом и хотя бы мысленно держать вашу половинку за руку в те минуты, когда ей будет особенно трудно, грустно и одиноко.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам придется так много говорить, что жевать будет совершенно невозможно. Придется глотать не жуя. Отдайте предпочтение супам, маленьким бутербродикам, которых хватает ровно на один зуб, заливному, которым подавиться решительно нельзя и прочими блюдами, безопасными для спешащего человека. День не слишком подходит для овощей в вареном, тушеном или жареном виде — только сырые.

Любовный гороскоп для Близнецов

Вам сегодня будет неприятно думать на какую-то тему, однако ваш любимый человек раз за разом будет ее поднимать. Единственный выход из ситуации — попросить его не говорить об этом, хотя бы в течение суток. Он должен понять и задуматься о вашем состоянии. Если же нет — будет грустно.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Если хотите избежать проблем с конкуренцией, то сегодня вам необходимо контролировать свое природное тщеславие и чрезмерную веру тому, что вам говорят. Что касается успехов на профессиональном поприще, то в этот день вам не будет равных как прекрасному стратегу.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче подходящий день, чтобы задуматься о том, что именно вы едите. Составьте себе грамотное меню, которое позволит вам и удовольствие от еды получать, и вред желудку этим удовольствием не наносить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня не жалейте времени для того, чтобы поработать над своим отчетом, если, конечно, вы вообще должны кому-то отчитываться. Если не можете сделать его достоверным, потрудитесь хотя бы, чтобы он оказался логичным. Как бы вас за руку на несоответствиях не поймали.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня задача стола будет состоять не только в том, чтобы служить подставкой под посуду с едой, но и объектом, вокруг которого собираются люди. Самое время встретиться с друзьями. Совместный ужин послужит отличным поводом восстановить связи, особенно, если он будет достаточно хорош. Нынче рекомендуются блюда мясные, желательно — мясо, запеченное большим куском. Баранья нога, например.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня постарайтесь не зацикливаться на своем самочувствии. Решайте проблемы по мере их поступления, а не придумывая их на пустом месте. Это сохранит ваши нервы и не даст вам впасть в плохое настроение.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня ваши родные и близкие могут вас понять неправильно, что окажет серьёзнейшее влияние на ваше психологическое состояние. А оно вполне может выплеснуться на вашего любимого человека и отразиться на ваших отношениях. Будьте осторожны и сдержанны.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня для вас непростой день в плане душевного равновесия, ведь вам придется многое пересмотреть, возможно, даже вы будете вынуждены расстаться с какой-то частью своих убеждений. Это дастся вам нелегко, зато в будущем вам будет проще решить некоторые вопросы.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день Львам стоит очистить ваш организм от шлаков, однако сделать это стоит максимально аккуратно, ничего не повредив, поэтому звезды рекомендуют вам предварительно посоветоваться с вашим лечащим врачом.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня для вас будет весьма принципиален внешний вид того, что вы едите. Не соглашайтесь ни на что бесформенное или неэстетичное, откажитесь от тривиальных решений, не подвергавшихся художественному оформлению. Если есть салатик — то непременно с веточкой зелени или оливковыми глазками, если рыбу — то изящно разделанную и обложенную дольками лимона. И так далее.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вам придется довольно интенсивно заняться решением ваших проблем в области личной жизни. Ваш любимый человек будет вам в этом активно помогать, но ведущая роль все же останется за вами. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы проблема решилась быстро.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня у вас есть волне реальный шанс получить практически все, что вам только может захотеться скушать. Что, безусловно, приятно, однако чревато некоторыми проблемами. Довольно непросто окажется уговорить себя остановиться, когда еще и половины желанного как следует распробовано не будет. Вам категорически не рекомендуется появляться там, где имеется шведский стол, салат-бар и тому подобные пункты меню.

Общий гороскоп для Дев

Правила игры могут и измениться и сегодня они с большой степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня звезды рекомендуют вам не хандрить, не погружаться в пучину тоски, а воспринимать все происходящее с вами с должной степенью юмора и оптимизма. Все равно вам больше ничего не остается.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня предрассудки и ваша уверенность в том, что лишь мудрость поколений поможет вам решить свалившуюся на вас проблему в вашей личной жизни, могут испортить вам не только настроение, но и личную жизнь. Опирайтесь только на вашу интуицию.

Бизнес-гороскоп для Дев

Вам не следует спешить с открытием нового филиала или созданием новой фирмы, сейчас это будет не слишком удачный ход. Подгонять события не следует, потому что потом могут всплыть на поверхность старые прорехи, о которых вы забыли и которые вы не приняли во внимание.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Видя всё увеличивающуюся стопку документов на вашем столе, не откладывайте всё в дальний ящик и не отлынивайте от дел! Гоните прочь от себя лень, потом проблем меньше не станет, скорее напротив, ещё и прибавятся, и тогда вы точно сгорите на работе, а это вам ни к чему.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок, поскольку сейчас вы будете чересчур восприимчивы к негативным эмоциям, а они, в свою очередь не преминут случая сказаться на вашем самочувствии.

Кулинарный гороскоп для Весов

Говорят, в некоторых странах бананы едят исключительно жареными. Звезды говорят, что, если повезет, сегодня вы сможете понять, что делается это совершенно не напрасно. Только не надо пытаться готовить бананы самостоятельно — предоставьте это дело профессионалам. Тем более, что для жарки годится далеко не каждый банан.

Общий гороскоп для Весов

Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на сегодняшний день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.

Любовный гороскоп для Весов

В этот день вашему некогда любимому человеку вздумается вернуть вашу любовь, возобновить ваши отношения и начать переписывать вашу историю с чистого листа, белого, как свежевыпавший снег. Но вы-то помните, что этот самый снег скрыл от ваших глаз. А ведь когда-нибудь он растает.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вас ожидает большой сюрприз. Если говорить о нем дальше, то он уже не будет таковым, потому — замолкаю.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче Скорпионам было бы полезно пить меньше кофе и черного чая, так как их излишнее потребление может значительно обезвоживать ваш организм. Пока лучше отдать предпочтение простой воде или зеленому чаю.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Странно, но факт — нынче вам ничего не следует делать самому, за вас практически все будет сделано кем-то другим. А что сделано не будет — значит, вам того не нужно было. Захотите утолить голод — просто сообщите о своем желании ближнему, и он наверняка приложит должное количество усилий, чтобы спустя небольшое количество времени вы обнаружили себя за столом с острым куриным крылышком в руках. Или вы предпочитаете бедрышки?

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваш любимый человек проявит себя как замечательный собеседник: вам будет очень обидно заканчивать разговор с ним, но рано или поздно сделать это придется, ибо спать время от времени тоже нужно. Остается лишь рассчитывать на то, что подобные вечера будут повторяться в вашей жизни неоднократно.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Ваша невнимательность к финансовым вопросам может сказаться на них самым неблагоприятным образом, так что пора уже перестать так легко к ним относиться. Сейчас ваш творческий потенциал и общий эмоциональный настрой просто великолепны, так что надо использовать это для своей выгоды.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Вам казалось, что вы знаете вашу половинку наизусть, она предсказуема на десять шагов вперед. Сегодня вам придется пересмотреть свою точку зрения, причем кардинально. В этот день ваш любимый человек выкинет такое, что останется только диву даваться, откуда что взялось.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня у вас может сложится впечатление, что вы всегда играете какую-то роль и совершенно забыли, каково это, быть самим собой. Вы видите себя, то как хорошего работника, то как заботливого родственника, но это лишь грани одной вашей сущности, которую сегодня вы сможете очень ярко проявить.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете исключительно амбициозны, и это лишь пойдет вам на пользу. Питаться нынче лучше птицей, причем желательно — реально летающей. Всякие там курицы или индейки — не вариант, а вот утка вполне сгодится. Также недурно будут выглядеть на столе перепела, рябчики и фазаны. Рассчитывать на то, что вам удастся найти глухаря или тетерева не будем.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Избегайте сквозняков, холодных напитков и чересчур легкой одежды. Все это может навредить вам, причем куда серьезнее, чем вы думаете. Сделайте все возможное для того, чтобы этого не произошло.

Общий гороскоп для Стрелецов

Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете склонны к переоценке собственных возможностей. Если возьметесь готовить — получится классическое ведро супа и не менее классический тазик салата. А уж если есть.. Старайтесь садиться за стол в компании кого-нибудь сдержанного, желательно — находящегося в близких с вами отношениях, дабы этот человек мог вовремя вас остановить.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вы сумеете продемонстрировать свою незаменимость. Лишь бы зрители нашлись — а уж в чем показать высший класс — будет. Но не стоит пускать окружающим в глаза чрезмерно много пыли — потом от вас будут ожидать одних только чудес.

Любовный гороскоп для Козерогов

Благоприятный день для интересных знакомств с представителями противоположного пола на предмет длительных и очень серьезных отношений. Скорее всего, все или почти все ваши начинания в этой области увенчаются успехом. Особенно если вы сами поверите в свою победу.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче весьма вероятны покраснения глаз, а также их повышенная чувствительность к отрицательному воздействию таких факторов, как плохое освещение или длительная работа у монитора компьютера. Или вы поплакать собираетесь?

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку трудно будет понять ваши доводы. потому что вы постараетесь говорить с ним на языке разума. А он вам будет отвечать языком сердца. Постарайтесь все же найти среднее арифметическое, хоть это будет вовсе не так просто.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вы будете очень заняты, поэтому у вас не останется сил на работу. Слишком много насущных проблем вам придется решить, так что до ваших служебных обязанностей вам вряд ли удастся добраться. Но в этом нет ничего страшного: пока всё на службе идет хорошо, вы можете себе позволить уладить личные дела.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня режим вашего дня будет заключаться в полном отсутствии всякого режима. Звезды обещают беспорядок во всем, начиная с одежды, заканчивая последовательностью употребления блюд. И если вы сдержитесь, и не начнете обед с десерта, то уж второе наверняка будет съедено вами прежде супа. Хотя не это — основная проблема. Гораздо хуже будет, если при этом еще и ингредиенты употребляемых вами блюд окажутся несочетаемы. Будьте повнимательнее к этому вопросу.

Общий гороскоп для Водолеев

Избегайте соблазна произнесения сакраментальной фразы "я же говорил", даже если вы действительно говорили. Люди имеют право совершать ошибки.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня вам стоит нервничать как можно меньше: ваше состояние души может довольно негативно отразиться на вашем состоянии тела, а это может вызвать дальнейшие негативные последствия.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 28 августа 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня ваши глаза могут очень быстро устать от постоянного напряжения. Поэтому стоит им дать немного расслабиться. Делайте зарядку, смотрите почаще на что-нибудь радующее взгляд. Даже если это симпатичный коллега.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Придется вам сегодня сосредоточиться на составлении семейного бюджета, потому что последнее время ваши траты заметно выросли, чего нельзя сказать о доходах. Сядьте и рационально просчитайте все возможные ситуации, требующие в ближайшее время от вас финансовых вложений.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Не сочтите данный вопрос издевательством, но не хотите ли вы пиццы? Звезды говорят, что сегодняшняя погода крайне способствует поеданию этого замечательного блюда. Особенно в его вегетарианских вариантах. С брокколи, сладким перцем, баклажанами и прочими вкусными вещами. Не любите баклажаны? Что ж, возьмите традиционный вариант, с сыром и ветчиной. Только следите, чтобы сыра было побольше.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам без труда удастся нечто такое, что вам никогда просто не давалось. Например, познакомиться на улице, признаться любимому человеку в этом большом и светлом чувстве или расстаться с ним на веки вечные — как получится. Главное потом обо всем этом не жалеть.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.