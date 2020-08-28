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У Зеленского резко отреагировали на бесстыдную выходку Путина - что случилось

Политика | Читати новину українською
У Зеленского резко отреагировали на бесстыдную выходку Путина - что случилось Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

27 августа российский президент Владимир Путин решился на новую провокацию против Украины и неожиданно для всех прибыл в аннексированный Крым. Глава Кремля открыл автомобильное движение "построенными участками федеральной трассы "Таврида". Не трудно догадаться, что без традиционной клоунады не обошлось: как и во время открытия Крымского моста — Путин сел за руль и прокатился частью построенной трассы на автомобиле. На все эти шаги российского президента мгновенно отреагировал официальный Киев. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированный Россией Крым и Севастополь, который начался 27 августа 2020. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Украина продолжает рассматривать этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированный Крым и г.Севастополь, как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", — заявляет команда украинского лидера Владимира Зеленского.

В МИД Украины обратили внимание на то, что строительство дороги, как и любые другие действия пророссийской власти, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах".
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, неожиданно для всех сообщил, что уже смог договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере 1млрд долларов.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, РФ, Крым, оккупация, Владимир Зеленский, МИД Украины, Дмитро Кулеба, протест, Таврида
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Обновлено:16:11, 28.08.2020

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