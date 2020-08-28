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Это опасно - Пентагон бьет тревогу из-за действий России

Политика | Читати новину українською
Это опасно - Пентагон бьет тревогу из-за действий России Марк Еспер (фото — flickr.com)

В Пентагоне оперативно отреагировали на новый скандал, спровоцированный Россией. Министерство обороны США жестко раскритиковало российских военных за "умышленное провокационное и агрессивное поведение" после столкновения американской и российской бронетехники на востоке Сирии. Как известно, недавно в социальных сетях опубликовали видео этого резонансного инцидента — видно, как россияне на БТР и бронеавтомобили преследовали патруль армии США и заблокировали его. На видео также видно вертолет на малой высоте, вероятно, также российский. Впоследствии медиа США распространили информацию, что американцы получили сотрясение мозга и травмы, которые присущи ДТП, но никто серьезно не пострадал. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

"Российские силы нарушили наши договоренности о решении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США своим намеренно провокационным и агрессивным поведением... Мы сообщили россиянам, что их поведение было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к рутинному и профессиональному решению конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши силы каждый раз, когда им грозит опасность", — подчеркнул представитель Пентагона Джон Хоффман.

После этого Министерство обороны РФ традиционно набросилось с обвинениями на американских военных из-за "нарушения договоренностей и попыток блокировать патруль российской военной полиции в Сирии". Официальная Москва цинично отметила, что в ответ военная полиция РФ приняла "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшего выполнения поставленной задачи".

Напомним, что 25 августа бронеавтомобиль Штатов в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере — в результате атаки травмы получили семь американских военных. Инцидент произошел на северо-восточном участке страны у поселка Дайрик, где обычно нет российских патрулей.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Вашингтон намерен детально исследовать все инциденты, которые связывают с НЛО. Для этого расследования в Пентагоне сформируют специальную группу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Пентагон, Министерство обороны США, США, РФ, военные РФ, столкновение, провокация, агрессия, война, Сирия
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Обновлено:16:11, 28.08.2020

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