В Кабмине неожиданно обратились к украинцам - чего ждать

В Кабинете министров не планируют устраивать новый локдаун по всей Украине. С таким подтверждением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию.

Накануне представители организации провели встречу с представителями правительства. По словам премьера, нового локдауну не будет даже в условиях так называемой второй волны коронавируса.

"По словам премьер-министра, правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, зато полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", — отметили по итогам встречи в Ассоциации.

Адаптивный карантин вступил в силу летом, он позволяет усиливать и ослаблять ограничения в отдельных регионах в соответствии с местной ситуации с COVID-19 . Всю страну распределяют таким образом на четыре зоны — от "красной" до "зеленой", их пересматривают каждые 14 дней.

"Вместе с тем, как сообщил господин Шмыгаль, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над наработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также за выполнением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины" , — добавили в ЕБА.

Напомним, по состоянию на утро 28 августа в Украине установили уже 114 497. Предыдущая сутки стали новым антирекордом из новых случаев — сразу 2438.

Как сообщал ONLINE.UA, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцам с важным предупреждением — по его словам, если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украине достигнет 360 000.