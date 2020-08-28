Ситуация на Донбассе: разведка говорит, что у боевиков "ЛДНР" серьезные проблемы

Командование Операции Объединенных сил со ссылкой на разведку поделилось с украинскими гражданами шокирующими данными — там официально сообщили о том, что с начала режима всеобъемлющего прекращения огня, то есть с 27 июля, 21 боевик на Донбассе умер и 29 получили ранения. Стоит обратить внимание на то, что все это не по вине украинских воинов. По словам украинских разведчиков, "морально психологическое состояние во враждебных подразделениях крайне негативное" и к этому добавляется "существенная неукомплектованность личным составом". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб ООС.

"По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля враждебные подразделения потеряли 21 человек погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", — говорится в официальном сообщении штаба ООС.

Украинская разведка обращает внимание на то, что пророссийские силы пытаются привлечь мирных мужчин к контрактной службе, но безуспешно.

"Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызывала доверия у местных жителей и полностью провалилась", — говорят в штабе.

Кроме того, пророссийская власть приняла решение провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать 10000 новобранцев. Якобы "новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ". Однако, как утверждает украинская разведка, это также не нашло поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса.

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