Режим Лукашенко срочно перебросил войска к границам ЕС - что происходит

Белорусское командование объявило о начале полномасштабных военных учений на западе страны. Сбор войск состоялся в районах республики, приближенных к границам Евросоюза. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны РБ.
По официальным данным, мероприятия продлятся с 28 по 31 августа.
"На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", — пояснили в Минобороны.
Отмечается, в состав группировки добавили механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные пидроздилы вместе с беспилотными авиационными комплексами и радиоэлектронной борьбы.
"Разведывательные подразделения 11 омбр выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465 рбр и 336 реабр проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям", — добавили в ведомстве.
Для охраны государственной границы в воздух даже подняли самолеты
Напомним, недавно президент Александр Лукшашенко обвинил Польшу и НАТО в намерении развалить Беларусь и "забрать" Гродненскую область. Он ссылался на "открытые заявления", однако не пояснил, какие именно.
Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство официально подтвердил готовность отправить силовиков в Беларусь ради поддержания режима Александра Лукашенко. Варшава обратилась к Москве с призывом по этому поводу.