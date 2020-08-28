Режим Лукашенко срочно перебросил войска к границам ЕС - что происходит

Белорусское командование объявило о начале полномасштабных военных учений на западе страны. Сбор войск состоялся в районах республики, приближенных к границам Евросоюза. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны РБ.

По официальным данным, мероприятия продлятся с 28 по 31 августа.

"На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", — пояснили в Минобороны.

Отмечается, в состав группировки добавили механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные пидроздилы вместе с беспилотными авиационными комплексами и радиоэлектронной борьбы.

"Разведывательные подразделения 11 омбр выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465 рбр и 336 реабр проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям", — добавили в ведомстве.

Для охраны государственной границы в воздух даже подняли самолеты ЯК-130116 Шаб. В то же время подразделения с беспилотными комплексами начали мониторинг в локации учений. Специалисты по радиоелекронои борьбы ведут разведку на местности.

Напомним, недавно президент Александр Лукшашенко обвинил Польшу и НАТО в намерении развалить Беларусь и "забрать" Гродненскую область. Он ссылался на "открытые заявления", однако не пояснил, какие именно.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство официально подтвердил готовность отправить силовиков в Беларусь ради поддержания режима Александра Лукашенко. Варшава обратилась к Москве с призывом по этому поводу.